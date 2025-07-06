Gazeteci Soykan: Eleştirilerimin sonuna kadar arkasındayım

BirGün gazetesi yazarı ve Onlar TV yorumcusu gazeteci Timur Soykan, sosyal medya platformu X’te yaptığı iki paylaşım gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Soykan’ın hangi paylaşımı nedeniyle işlem yapıldığına dair ilk etapta resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak daha sonra emniyet kaynakları, iki paylaşımın soruşturma konusu olduğunu bildirdi.

Emniyet açıklamasında, Soykan’ın “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor…” ve “Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor” ifadelerini içeren tweetleri nedeniyle hakkında TCK 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda 5 Temmuz 2025 saat 18.00’de Cumhuriyet Caddesi’nde gözaltına alındığı belirtildi.

Soykan: Gözaltına alınmam fıkradan farksız

Gözaltına alınmasının ardından ifadesi alınan Soykan, paylaşımların kendisine ait olduğunu belirtti ve suçlamaları reddetti. İfadesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

“Timur Soykan rumuzlu X hesabı bana aittir. Paylaşımlar bana aittir. Eleştirilerimin sonuna kadar arkasındayım. Yargının, siyasi talimatla hareket eden bir yapı haline geldiğini ve muhalefeti sindirmeye çalıştığını düşünüyorum. Yolsuzluk operasyonları adı altında yalnızca muhalefet belediye başkanlarına yönelik işlemler yapılmakta. Bu açık bir gerçekliktir. Buna rağmen gözaltına alınmam bir fıkradan farksızdır.”

Soykan, ifadesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra CHP’li pek çok belediye başkanına yönelik operasyonlar yapıldığını ve bunların “hukukun eşitliği” ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca şunları söyledi:

“Bu operasyonlarla halkın seçme-seçilme hakkı gasp ediliyor. Buna karşı tepki göstermek bir gazeteci olarak görevimdir. Ben suç işlemiyorum; halkın hakkını gasp edenler suç işliyor. Tüm eleştirilerim ifade ve basın özgürlüğü kapsamındadır. Sabah gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için yaptığım ‘Darbe sürüyor’ paylaşımı da bu bağlamdadır.”

Avukatlar: Suç unsuru yok, gözaltı hukuksuz

Timur Soykan’ın avukatları Hüseyin Ersöz, Gamze Pamuk ve Enes Hikmet Ermaner, müvekkillerinin ifadelerinin Evrensel gazetesi ve Adıyaman Belediye Başkanı’nın açıklamaları ile paralel olduğunu, halkın haber alma hakkı çerçevesinde gazetecilik faaliyetinde bulunduğunu ifade etti. Avukatlar, söz konusu paylaşımlarda TCK 217/A maddesinde aranan suç unsurlarının bulunmadığını belirterek şöyle dedi:

“Paylaşımlar halk arasında panik yaratma saikiyle yapılmamıştır. Kamu barışını bozacak içerikte değildir. Yargı süreci yalnızca muhalefet belediyelerine yönelik yürütülmektedir, bu da kamuoyunda siyasi saiklerle hareket edildiği kanaatini doğurmaktadır. Basın özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamındaki açıklamalar suç sayılamaz.”

Avukatlar ayrıca Soykan hakkında daha önce uygulanan imza ve yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine de işaret ederek, müvekkillerinin kaçma şüphesi olmadığını, düzenli olarak ifade verdiğini ve gözaltı işleminin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı.

Meslek örgütleri adliyeye çağırdı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın İş'in de aralarında yer aldığı meslek örgütleri, tüm kamuoyunu bugün saat 11.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağırdı.

Medya Gözlem Raporları

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)