ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 12:07
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 13:18
1 dk Okuma

Gazeteci Şirin Payzın'a 'örgüt propagandası' soruşturması

Soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci "34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok," dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Şirin Payzın'a 'örgüt propagandası' soruşturması

Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından, hakkında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

T24 yazarı ve programcısı Payzın, "Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz. Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini, gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş. Tebligat bana ulaşmadı. Not olarak düşeyim. Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok," dedi.

Gazetecilere baskı

Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık da, dün (27 Ocak) yaptığı bir haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı gün Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini izinsiz kayda alarak paylaştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
gazetecilere soruşturma Şirin Payzın örgüt propangandası Barış Pehlivan fırat fıstık İstanbul Cumhuriyet Savcılığı
ilgili haberler
Erol Önderoğlu: Yorum ve haberleri resmi söylemle örtüşmeyen gazeteciler hedef
Bugün 15:14
/haber/erol-onderoglu-yorum-ve-haberleri-resmi-soylemle-ortusmeyen-gazeteciler-hedef-304035
‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası
Bugün 11:48
/haber/nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-protestosuna-orgut-propagandasi-davasi-304020
Halk TV ve gazeteci Pehlivan'a ‘bilirkişi’ soruşturması
Bugün 09:01
/haber/halk-tv-ve-gazeteci-pehlivan-a-bilirkisi-sorusturmasi-304014
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Erol Önderoğlu: Yorum ve haberleri resmi söylemle örtüşmeyen gazeteciler hedef
Bugün 15:14
/haber/erol-onderoglu-yorum-ve-haberleri-resmi-soylemle-ortusmeyen-gazeteciler-hedef-304035
‘Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’ protestosuna 'örgüt propagandası' davası
Bugün 11:48
/haber/nazim-dastan-ve-cihan-bilgin-protestosuna-orgut-propagandasi-davasi-304020
Halk TV ve gazeteci Pehlivan'a ‘bilirkişi’ soruşturması
Bugün 09:01
/haber/halk-tv-ve-gazeteci-pehlivan-a-bilirkisi-sorusturmasi-304014
Sayfa Başına Git