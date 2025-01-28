Gazeteci Şirin Payzın'a 'örgüt propagandası' soruşturması

Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından, hakkında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

T24 yazarı ve programcısı Payzın, "Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz. Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini, gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş. Tebligat bana ulaşmadı. Not olarak düşeyim. Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim. 34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok," dedi.

Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış ., Şimdi öğrendim ! Ama içeriğini bilmiyorum henüz — Sirin Payzin (@siring) January 28, 2025

Gazetecilere baskı

Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık da, dün (27 Ocak) yaptığı bir haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı gün Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişiyle yaptıkları telefon görüşmesini izinsiz kayda alarak paylaştıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. (TY)