Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu hayatını kaybetti

Antakya Toplumcu Halk Gazetesi'nin sahibi Sinan Seyfittinoğlu 16 Şubat Pazar günü vefat etti.

Seyfittinoğlu, Antalya’da yaşadığı evde gece yattıktan sonra kalp krizi geçirdi. Sabah durumu fark eden ev arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazesi 17 Şubat 2025 Pazartesi günü ikindi namazının ardından Antakya’da Mezarlık Kompleksinden alınarak Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Seyfittinoğlu 53 yaşındaydı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, üyeleri Sinan Seyfittinoğlu’nun ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı. “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden üyemiz Sinan Seyfettinoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” dedi.

Sinan Seyfittinoğlu hakkında 1972’de Antakya’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1996’da Antakya Gazetesi’nde imtiyaz sahibi, köşe yazarı ve yayın yönetmeni olarak başladı. 1969 yılında babası Gassal Seyfittinoğlu tarafından kurulan gazeteyi yayınlamaya devam ediyordu. Antakya’nın 50 Yılı ve Dokuncasız adlı kitapları yayımlandı.

(HA)