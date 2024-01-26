Gazeteci Sinan Aygül’e saldıranlara ödül gibi ceza

Bitlis Tatvan’ta gazeteci Sinan Aygül’e saldıran Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin akrabası belediye personeli Yücel Baysalı ile polis koruması Engin Kaplan'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘kasten yaralama’ suçundan Baysalı ile Kaplan'a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme iki sanığın da “sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini” lehde takdiri tahfif sebebi kabul ederek cezada altıda bir oranında indirime gitti.

İki isim ayrıca “alenen hakaret” suçlamasından beraat etti. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı erteledi.

Aygül duruşma sonrası "Sokak ortasında gazeteci öldürmeye çalışan polis ve koruma için bugün komik bir cezayla HAGB verildi. Yani hiçbir ceza verilmedi. Bu kadarını beklemiyordum. Yazıklar olsun" diye açıklama yaptı.

Aygül “Önünüze gelen vatandaşı dövebilirsiniz, silahınızla tehdit edebilirsiniz, sokak ortasında canınızın istediği kişiye saldırabilirsiniz... Basit bir ceza verir, biter... 'Yolsuzluk yapmayın' dedim diye beni öldürecekti. Bugün ödül gibi karar verildi” dedi.

Aygül, saldırganlara hakaret ettiği için cezaevine girebilir

Sinan Aygül kendisine saldıranlara 'hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan davada karar iki gün önce çıkmış ve 2 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme eylemi ‘haksız fiile karşı gösterilen bir tepki’ olarak değerlendirmemişti. Cezanın onaylanması halinde Aygül cezaevinde girecek.

Aygül, saldırıdan bir gün sonra hastane önünde toplanan kalabalığa açıklama yaptığı sırada Baysalı ve Kaplan için “İki sokak köpeği" ve "Allah belalarını versin" demişti.

Sokak ortasında saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül’e hapis cezası

Ne olmuştu? Sinan Aygül, 17 Haziran 2023’te Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin akrabaları olan belediye personeli Yücel Baysalı'n sokak ortasında saldırısına uğradı. Polis memuru Engin Kaplan da çevredekilerin araya girmesini engelledi. Olayın ardından saldırganlar açığa alındı ve tutuklandı. Ancak saldırganlar 15 Eylül’deki ilk duruşmada serbest bırakıldı. Failler ayrıca Aygül'ü hakaret ettiği iddiasıyla dava etti ve Aygül hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

Gazeteci Sinan Aygül’e saldıran iki kişi tutuklandı

(HA)