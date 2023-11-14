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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 17:11
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 17:23
2 dk Okuma

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GÖRE KAVGAYMIŞ!

Gazeteci Sinan Aygül’e saldıranlar yine şikâyet etmiş

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin akrabası ve beledi çalışanı Yücel Baysalı ile Baysal'ın eşinin kardeşi olan polis memuru Engin Kaplan, saldırdıkları gazeteci Sinan Aygül'den ikinci kez şikayetçi oldu. Gerekçe saldırı sonrası Aygül'ün "İki köpek saldırmış" şeklindeki konuşması.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/14/gazeteci-sinan-aygule-saldiranlar-yine-sikayet-etmis.jpg

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, gazeteci Sinan Aygül’e bir soruşturma da saldırıya uğradığı için açıldı.

17 Haziran’da Aygül’e saldıran Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysalı ile çevredekilerin araya girmesini engelleyen polis memuru Engin Kaplan, Aygül’den ikinci kez şikayetçi oldu. Aygül’ün kendilerine hakaret ettiğini iddia etti.

Aygül bunun üzerine ifade verdi. Aygül konuyla ilgili yaptığı açıklamada saldırıdan sonra ifade verirken karakol önünde bir kitlenin toplandığını ve öfkeli olduklarını, kitleyi yatıştırmak için "İki köpek saldırmış, Allah belalarını versin, Allah'a havale edelim, sakin olalım..." dediğini aktardı. Aygül bu ifadelerin haksız fiil nedeniyle sarf edildiği için hakaret suçu olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Aygül, oyuncu Hazal Kaya hakkında hakaret iddiasıyla Musa Orhan’ın açtığı davada, Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinin ‘ceza verilmesine yer olmadığı’ yönündeki kararını emsal olarak gösterdi.

Saldırganların ikinci şikâyeti

Aygül, 11 Ağustos 2023’te aynı saldırganların hakkında ‘hakaret, basit yaralama, silahla basit yaralamaya teşebbüs, silahla basit yaralama, tehdit" suçlamasıyla şikâyette bulunduğunu ancak takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. 

Soruşturma dosyasının Uzlaştırma Bürosu’na gittiğini, dolayısıyla soruşturmanın ceza davasına dönüştüğünü söyleyen Aygül, ceza alması durumunda, mükerrer olacağı için ceza miktarı ne olursa olsun, cezanın infazı için tekrar cezaevine girebileceğini ifade etti.

Bakanlık soru önergesini cevapladı, “kavga” dedi

Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan’ın Aygül’e saldırıya ilişkin verdiği soru önergesine, İçişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzasıyla TBMM Başkanlığı’na gönderilen 3 Kasım 2023 tarihli yazıda Aygül’e yapılan saldırı “kavga” olarak nitelendirildi:

“Bitlis ili Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Adalet Plaza önü Tatvan Özel Can Hastanesi karşısında meydana gelen kavga nedeniyle iki kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma süreci başlatıldığı, bu şahısların Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmalarına karar verildiği belirtilmiştir.”

Ne olmuştu?

Tatvan Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri sonrası 17 Haziran’da belediye çalışanı Yücel Baysal Aygül’e saldırmış, polis memuru Engin Kaplan ise çevredekilerin araya girmesini engellemişti.

Olay ardından açığa alınan ve tutuklanan şahıslar ilk duruşmada serbest bırakılmıştı. Saldırganlar daha önce de Aygül hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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(BA/HA)

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