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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 16:33
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 16:34
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Gazeteci Sibel Köklü’nün yeni kitabı ‘Kar Fırtınası’ çıktı

Sibel Köklü’nün Polisiye Yazarları Birliği tarafından yayına hazırlanan “Kanlakarışık” ve “Karmakarışık” adlı iki ortak kitapta da öyküleri bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Sibel Köklü’nün yeni kitabı ‘Kar Fırtınası’ çıktı

Polisiye – macera türünde 4. kitabını yazan Sibel Köklü’nün ‘Kar Fırtınası’ adlı yeni romanı okurla buluştu.

Müptela Yayınları etiketiyle raflarda yer alan Kar Fırtınası, merak duygusunu sürekli kılan temposu ve akıcı üslubu ile polisiye okumayı sevenlerin bir solukta okuyup bitirebilecekleri bir kitap…

Kitabın konusu ise şöyle; medyanın tamamen iktidarın eline geçmesiyle işsiz kalan gazeteci Rüya Keskin ve editörlüğünü yapmayı kabul ettiği kitabın gizemli yazarı…

İzmir’den “Bizans” dediği İstanbul’a, çok sevdiği korku edebiyatı ustası hakkında bir film çekmek için gelen yönetmen Ertekin…

Küçük bir kamera satın alarak Nuh’un gemisi efsanesi hakkında belgesel çekmek üzere Ağrı’ya doğru yola çıkan Sevan…

Bir musibet, kahraman Türk pilotlarını ele geçirmeye çalışırken, rüyaların anlamını arayan Yüzbaşı Volkan…

Ordunun içindeki genç subayların medet umduğu Zekeriya Hoca…

Boğaz manzaralı evlerinde, ellerinde viski kadehi ile Türkiye üzerine tahliller yapan köşe yazarları…

İki farklı zamanda akan ve birbiriyle paralel ilerleyen iki ayrı hikâyenin ilginç tesadüflerle kesişmesi…

Kar Fırtınası, eski Türkiye’de başlayıp yeni Türkiye manzaraları eşliğinde devam eden siyasi bir polisiye olmasının yanı sıra, tarihi bir dönüşümü de gözler önüne seriyor.

Sibel Köklü’nün Polisiye Yazarları Birliği tarafından yayına hazırlanan Kanlakarışık ve Karmakarışık adlı iki ortak kitapta da öyküleri bulunuyor.

(EMK)

 

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