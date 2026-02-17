Gazeteci Siahgourabi Fransa vizesi beklerken İran’a sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya

İran’da 2009’daki protestolara katıldığı için gözaltına alınıp Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde yaklaşık dört ay tutulan İranlı gazeteci ve insan hakları aktivisti Saeid Hassanzadeh Siahgourabi, Türkiye’den sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya.

9 Şubat’ta evinin yakınlarında yakalanarak Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde götürülen Siahgourabi idari gözetim altında tutuluyor.

Gazetecinin avukatı Salih Efe, İstanbul İl Göç İdaresi’nin aynı tarihli sınır dışı kararına karşı dava açtıklarını, müvekkilinin ayrıca uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirterek “Başvuru değerlendirilmeden sınır dışı işlemi yürütülmesi hukuka aykırı” dedi.

"İkamet izni uzatılmadı"

Efe’nin paylaştığı bilgilere göre Siahgourabi, İran’da 2009’da rejim karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı, sorgu sırasında kötü muamele ve tehditlere maruz kaldı. Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde yaklaşık dört ay tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından hakkında yeni bir dava daha açılınca İran’dan ayrıldı.

Efe, Siahgourabi hakkında İran’da açılan ilk davada 1 yıl 10 ay hapis cezası verildiğini, son açılan dava dosyasının ise hâlen “açık” olduğunu belirtti.

Siahgourabi Türkiye’de 2010’dan bu yana turistik ikamet ile bulunuyordu. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi, 9 Şubat’ta Siahgourabi’nin sınır dışı edilmesi kararı verdi. Gerekçe olarak, ikamet izninin 17 Ağustos 2025’te sona ermesini gösterdi. Siahgourabi’nin ikamet iznini uzatma başvurusu da 16 Eylül 2025’te reddedildi.

Gazeteci bu nedenle son aylarda “kaçak” duruma düştü.

Fransa vizesi bekliyordu

Ancak Siahgourabi, Kasım 2025’te Fransa Konsolosluğu’nda vize mülakatına girdi; başvuru sonucu beklediği için Türkiye’den çıkış yapamadı.

Avukat Salih Efe, müvekkilinin amacının Fransa vizesini alarak Türkiye’den “yasal yollarla” ayrılmak olduğunu belirtti.

Efe’nin anlattıklarına göre Siahgourabi, Türkiye’deyken de rejim karşıtı yazıları ve faaliyetleri nedeniyle İran istihbaratı tarafından tehdit edildi. Son olarak geçen yaz İstanbul’da yaşadığı yere evinin fotoğrafları bırakıldı.

Uluslararası koruma istedi

İl Göç İdaresi’nin Siahgourabi’nin “kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit” oluşturduğu değerlendirmesi yapılarak sınır dışı edilmesine karar verdiğini belirten Efe şunları söyledi:

“Siahgourabi 2010’dan beri Türkiye’de yaşıyor. Bu sürede kamu düzenini veya kamu güvenliğini bozucu hiç bir eylem ve işlemde bulunmamış. Hakkında kolluk tarafından yapılan, ‘kamu düzeni açısından tehdit oluşturduğu yönünde değerlendirme yapılması’ hukuki, orantılı ve adil değil.”

Efe, müvekkilinin siyasi muhalif kimliği nedeniyle İran’a gönderilmesi halinde havaalanında gözaltına alınma, işkence altında sorgulanma ve hapis cezası alma riskinin yüksek olduğunu; “en kötü ihtimalle idam” tehlikesinin dahi bulunduğunu anlatarak Türkiye’nin geri gönderme yasağı kapsamında sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Gazeteci İran’da halen hayati tehlike yaşadığını belirterek Türkiye’den uluslararası koruma (iltica) talep etti.

Kaveh Taheri de 26 Ocak’tan beri GGM’de tutuluyor

Öte yandan Efe, bianet’in 4 Şubat’ta haberleştirdiği, Türkiye’de yaşayan İranlı mülteci gazeteci Kaveh Taheri’nin 26 Ocak’ta Sakarya’da gözaltına alınarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilmesiyle ilgili süreçte de bir değişiklik olmadığını aktardı. Taheri’nin hâlâ Geri Gönderme Merkezi’nde tutulduğunun bilgisini verdi. Bu süreçte gazetecinin İran’a sınır dışı edilmemesi için ulusal ve uluslararası alanda hakkında birçok haberin çıktığını aktardı.

