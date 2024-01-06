Gazeteci Seyhan Avşar: Polisler kapımda

Halk.tv.com.tr Özel Haber Müdürü Seyhan Avşar, Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek’le ilgili haberinin ardından hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Avşar, dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda önce “Polisler kapımda” dedi, ardından polislerin ifade işlemi için çağırdığını yazdı:

“Evime varmak üzereyken binanın önünde ve kapımda polisler olduğunu annemden öğrendim. Balkona çıkıp arayan annem ‘eve gelme kızım’ dedi. ‘Kaçacağım bir durum yok’ diyerek binaya girdim. Polisler, ‘özür dileriz bu saatte geldik ama acil sizi ifadeye çağırmamız gerekiyordu. Talimat bu yönde’ dediler. Gözaltı yapmadılar. Ama göz korkutmaya çalıştılar. Talimatı veren kim Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek. Avukatımla gidip ifade vereceğiz.”

“Pazartesi ilk iş olarak ifade vermeye gideceğiz”

Seyhan Avşar, her çağrıldığında adliyeye ifade vermeye gittiğini de ekledi: “Ben gazeteciyim. Her zaman yazdığım haberlerin arkasında durdum. Kişiye özel hukuk ile olmayacak bir iş oluyor. 2 yaşında çocuğu olan bir kadın gazetecinin kapısına Cuma akşamı polis “ivedilikle ifadeye gelin” diye yollanıyor. Avukatımla konuştum. Ben zaten ne zaman çağrılsa adliyeye giden bir gazeteciyim. Yine aynısını yapacağım. Pazartesi sabah ilk iş olarak ifade vermeye gideceğiz.”

Akın Gürlek’ten “gözaltı talimatı” iddiası

Avşar konuyla ilgili daha önceki açıklamasında, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'e ilişkin haberimin ardından hakkında soruşturma başlatıldığını yazmıştı:

“Gürlek'in avukatının İstanbul Adliyesi'ne bizzat giderek benim gözaltına alınmam konusunda baskı yaptığını öğrendim. Haber yaptığım kişi Bakan Yardımcısı, benim gözaltına alınmam konusunda talimatı verdiği kişilerin amiri durumunda.”

Urfi Çetinkaya’dan görüşme talebini yazmıştı

Halktv.com.tr’de yayınlanan haberinde Avşar, Urfi Çetinkaya'nın, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle arandığı dönemde Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek ile temasa geçmek istediğini ve Gürlek'in gelişmeleri takip eden narkotik daire başkanlığı tarafından uyarıldığını yazmıştı.

Akın Gürlek hakkında Siyasi davaların hakimi olarak bilinen ve 2 Haziran 2022’de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek bu görevine, 22 Haziran 2023 tarihli kararla devam etti. Son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine başkanlık etmişti. Hem bu mahkemede hem de daha önce görevlendirildiği mahkemelerde verdiği tartışmalı kararlarla çokça gündeme geldi. Barış Akademisyenlerinin davalarına baktı, cezalar verdi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara 159 yıldan fazla cezaya hükmetti. Sözcü yazarlarını örgüte yardım suçundan mahkum eden mahkemenin başkanıydı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örgüt propagandasından 4 yıl 8 aya, Sırrı Süreyya Önder’i 3 yıl 6 aya mahkum etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi. Cumhuriyet eski muhabiri Canan Coşkun'a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterdiği’ gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle cezalandırdı. Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bir karara imza atan da Akın Gürlek’ti. Bu kararın sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" şeklindeki kendi ilkesini ihlal ederek Akın Gürlek'i birinci sınıf hakim yaptı. Gürlek hakkındaki şikayetlere de soruşturma açmadı.

(AS)