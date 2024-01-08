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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 13:27
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 13:58
3 dk Okuma

Gazeteci Seyhan Avşar hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı

Savcılık gazeteci Avşar’ın “hakaret”, “iftira” ve “yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlarını işlediğini iddia etti.

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
Gazeteci Seyhan Avşar hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı
Evrim Kepenek/bianet

Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek’le ilgili haberine dair hakkında soruşturma açılan gazeteci Seyhan Avşar, bugün İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. 

Basın Suçları Bürosu’nda ifade veren Avşar hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı verilmesini isteyen savcılık, Avşar’ı hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, Avşar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verdi. 

Savcılık gazeteci Avşar’ın “hakaret”, “iftira” ve “yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlarını işlediğini iddia etti.

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Urfi Çetinkaya’dan görüşme talebini yazmıştı

Halktv.com.tr’de yayınlanan haberinde Avşar, Urfi Çetinkaya'nın, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle arandığı dönemde Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek ile temasa geçmek istediğini ve Gürlek'in gelişmeleri takip eden narkotik daire başkanlığı tarafından uyarıldığını yazmıştı.

Akın Gürlek hakkında

Siyasi davaların hakimi olarak bilinen ve 2 Haziran 2022’de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek bu görevine, 22 Haziran 2023 tarihli kararla devam etti.

Son olarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine başkanlık etmişti. Hem bu mahkemede hem de daha önce görevlendirildiği mahkemelerde verdiği tartışmalı kararlarla çokça gündeme geldi.

Barış Akademisyenlerinin davalarına baktı, cezalar verdi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara 159 yıldan fazla cezaya hükmetti.

Sözcü yazarlarını örgüte yardım suçundan mahkum eden mahkemenin başkanıydı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örgüt propagandasından 4 yıl 8 aya, Sırrı Süreyya Önder’i 3 yıl 6 aya mahkum etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Gazeteci Can Dündar'ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el koyma kararı verdi.

Cumhuriyet eski muhabiri Canan Coşkun'a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterdiği’ gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2,5 yıl hapisle cezalandırdı. Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bir karara imza atan da Akın Gürlek’ti.

Bu kararın sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "AYM kararlarına uymayan terfi edemez" şeklindeki kendi ilkesini ihlal ederek Akın Gürlek'i birinci sınıf hakim yaptı. Gürlek hakkındaki şikayetlere de soruşturma açmadı.

Seyhan Avşar hakkında

İlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümlerinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciyken Cumhuriyet gazetesinde stajyer muhabir olarak çalışmaya başladı.

Cumhuriyet gazetesinde yaklaşık 7 yıl boyunca adliye muhabirliği görevini üstlendi. 2022 yılında Halktv.com.tr’de çalışmaya başladı. Avşar, 2018 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen, “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” yarışmasında eğitim dalında, 2019 yılında ise İstanbul Gazeteciler Derneği’nin (İGD) haber ödülüne, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik ödülüne ve Metin Göktepe gazetecilik ödülüne layık görüldü.

(EMK)

Akin Gurlek seyhan avşar mahpus gazeteciler ifade özgürlüğü
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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