Gazeteci Sevda Erkılınç hakkında tahliye kararı

Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Perihan Sevda Erkılınç’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahpus gazeteci Sevda Erkılınç: Burada dilekçelerle yaşıyoruz

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Erkılınç, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını belirterek, şunları söyledi:

“Ben gazeteciyim, uzun süredir aynı adreste yaşıyorum. Tutuklanmamı gerektirecek bir durum yok. Dosyada ‘doküman’ olarak sunulan şeyler 1 Mayıs ve kadın eylemlerine ait fotoğraflardan ibaret. Sosyalist çizgide bir gazeteciyim. Kadın cinayetleriyle ilgili her türlü eylemi takip ettim. Tutuklu gazetecilerin adres bilgilerinin suç delili olarak görülmesini doğru bulmuyorum. HDK’nin açıklamalarını da gazeteci olarak izledim; bunun suç oluşturduğunu düşünmüyorum.”

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Erkılınç’a yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve tahliyesine karar verdi.

