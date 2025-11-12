ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 16:35
1 dk Okuma

Gazeteci Sevda Erkılınç hakkında tahliye kararı

Gazeteci Erkılıç, “Ben gazeteciyim, uzun süredir aynı adreste yaşıyorum. Tutuklanmamı gerektirecek bir durum yok” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Sevda Erkılınç hakkında tahliye kararı

Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Perihan Sevda Erkılınç’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahpus gazeteci Sevda Erkılınç: Burada dilekçelerle yaşıyoruz
Mahpus gazeteci Sevda Erkılınç: Burada dilekçelerle yaşıyoruz
9 Temmuz 2025

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Erkılınç, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını belirterek, şunları söyledi:

“Ben gazeteciyim, uzun süredir aynı adreste yaşıyorum. Tutuklanmamı gerektirecek bir durum yok. Dosyada ‘doküman’ olarak sunulan şeyler 1 Mayıs ve kadın eylemlerine ait fotoğraflardan ibaret. Sosyalist çizgide bir gazeteciyim. Kadın cinayetleriyle ilgili her türlü eylemi takip ettim. Tutuklu gazetecilerin adres bilgilerinin suç delili olarak görülmesini doğru bulmuyorum. HDK’nin açıklamalarını da gazeteci olarak izledim; bunun suç oluşturduğunu düşünmüyorum.”

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Erkılınç’a yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve tahliyesine karar verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sevda Erkılınç ifade özgürlüğü mahpus gazeteciler mahpus gazetecilere baskılar
ilgili haberler
Perihan Sevda Erkılınç için dayanışma çağrısı
11 Kasım 2025
/haber/perihan-sevda-erkilinc-icin-dayanisma-cagrisi-313453
Mahpus gazeteci Sevda Erkılınç: Burada dilekçelerle yaşıyoruz
9 Temmuz 2025
/haber/mahpus-gazeteci-sevda-erkilinc-burada-dilekcelerle-yasiyoruz-309283
MKGD: Mahpus Gazeteci Sevda Erkılınç'ın sağlık hakkı gasp ediliyor, serbest bırakılsın
20 Haziran 2025
/haber/mkgd-mahpus-gazeteci-sevda-erkilinc-in-saglik-hakki-gasp-ediliyor-serbest-birakilsin-308635
MKGD, tutuklu Gazeteci Sevda Erkılınç için açıklama yapacak
19 Haziran 2025
/haber/mkgd-tutuklu-gazeteci-sevda-erkilinc-icin-aciklama-yapacak-308581
Tutuklu gazeteci Sevda Erkılınç sağlığa erişim hakkı istiyor
18 Haziran 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-sevda-erkilinc-sagliga-erisim-hakki-istiyor-308560
