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Yayın Tarihi: 11 Ekim 2024 12:04
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2024 16:25
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Gazeteci Serhildan Andan gözaltına alındı

Diyarbakır’da aralarında DFG yöneticisi gazeteci Serhildan Andan’ın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Serhildan Andan gözaltına alındı
Fotograf: MA

Diyarbakır’da sabah saatlerinde çok sayıda eve baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı isimler şöyle: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Yönetim Kurulu üyesi ve gazeteci Serhildan Andan, Baran Baymış, Murat Kayaş.

DİSK Basın-İş'ten açıklama

Gözaltılar sonrasında DİSK Basın-İş tarafından yapılan paylaşımda "Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda sendikamız üyesi olan Serhıldan Andan, evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Gazetecilik faaliyeti yürüttüğü için gözaltına alınan Andan’a yönelik bu uygulama aynı zamanda gazetecilik mesleğine ve halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırıdır." denildi. Ayrıca Andan'ın serbest bıakılması istendi.

(AY)

Haber Yeri
İstanbul
dfg Kürt gazeteciler
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