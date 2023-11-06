Gazeteci Semra Çelebi, "Onur Yürüyüşü" paylaşımından beraat etti

2020 Onur Yürüyüşü dolayısıyla paylaştığı Tweet nedeniyle “devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak” iddiasıyla yargılanan gazeteci Semra Çelebi beraat etti.

28. İSTANBUL LGBTİ+ ONUR HAFTASI 18. İstanbul Onur Yürüyüşü "online" başladı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) websitesinde yer alan habere göre, İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında Çelebi'nin savunmasını MLSA adına üstlenen avukat Fatih Aydın, davanın açılmasına yol açan kişinin şikayetçi ("müşteki") sıfatının bulunmadığını açıkladı.

"Müşteki" kim? Semra Çelebi'nin 28 Haziran 2020'de, 2014 Onur Yürüyüşü’nde çekilmiş bir fotoğrafla Twitter'dan yaptığı paylaşımın ardından o dönem Kadıköy AKP İlçe Başkanı olan Aydoğan Ahıakın, Çelebi'yi “hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama”, “nefret ve ayrımcılık suçu”, “Türk Bayrağı Kanunu aleyhine işlenen suçlar" vb suçlamalarla ihbar etmişti. Ahıakın Çelebi’nin Twitter paylaşımı ile “şehitlere ve Türk bayrağına hakaret” ettiğini ileri sürmüş hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etmişti. MLSA'nın haberine göre, avukat olan Ahıakın, şikayet dilekçesine ek olarak AKP üyelik kartını da eklemişti. Savcılık "yazıda Türk bayrağının kast edildiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle suç duyurusu için takipsizlik kararı vermiş, bunun üzerine Ahıakın bu kez, paylaşımdan “zarar gören, mağdur” bir vatandaş olduğunu ve dolayısıyla “müşteki” olarak tanımlanması gerektiğini belirterek kendisine tebliğ edilmemesine rağmen 21 Ekim 2020'de takipsizlik kararına “usule ve yasaya aykırı” olduğu iddiasıyla itiraz etmişti. Ahıakın, Çelebi’nin söz konusu paylaşımında “LGBT bayrağı ile Türk bayrağını bir tutarak”, “şanlı bayrağa hakaret ettiğini” ve “hakareti savunan ve pişmanlık duymayan yeni paylaşımlarına devam ettiğini” belirterek takipsizlik kararının kaldırılmasını talep etmiş, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği bu kez talebi yerinde görerek takipsizlik kararının kaldırılmasına hükmetmiş ve dava yolu açılmıştı.

Bayrakları bayrak yapan...

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, yargılanma kararı verirken Çelebi’nin suçlama konusu yapılan paylaşımındaki “Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir!” ifadelerine değinerek bu ifadelerle Mithat Cemal Kuntay’ın “On Beş Yılı Karşılarken” şiirine atıf yapıldığına kanaat getirmişti. Hakim, “Şair[in], şiirini Türk bayrağı ve şehitler için yaz[dığı] [..] Dolayısıyla şiir[in], şairin kastetmediği kesimler için asla kullanılama[yacağı]" kanaatiyle Çelebi'nin yargılanması gerektiğine karar vermişti.

Avukat Aydın: Kimse şiiri

ezbere bilmek zorunda değil"

Avukat Aydın, savcının esas hakkıdaki görüşüne karşı kovuşturmaya konu Twitter (X) paylaşımındaki “ibne” ifadesinin hakaret kastı içermediğini söyledi.

Aydın, “Kimse bu şiiri ezbere bilmek ya da saygı duymak zorunda değildir” dedi.

“LGBTİ+ bireyler bu ülkenin yurttaşıdır”

Aydın, Çelebi’nin paylaşımını Onur Yürüyüşü günü LGBTİ+ bireylere destek olarak yaptığını vurguladı: “LGBTİ+ bireyler bu ülkenin 81 milyonluk yurttaşlarının parçasıdır. Bayrak onların da bayrağıdır. ‘Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir’ sözü hakaret değildir." dedi.

Aydın müvekkilinin "ibne" sözcüğünü kesinlikle hakaret olarak kullanmadığını, "Dolayısıyla bayrağa da hakaret söz konusu [olmadığını]" savundu. "[...] Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak suçunun unsurları oluşma[dığını]" açıklayarak Çelebi'nin beraatini istedi.

Savcının esas hakkında görüşünü yinelemesine karşın mahkeme “suçun unsurları oluşmadığı” yargısıyla Semra Çelebi'nin beraatine kararı verdi.



(AEK)