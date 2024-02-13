Gazeteci Selamet Turan tutuklandı
Turan, Cuma günü gözaltına alınıp, Diyarbakır'a getirilmişti.
Gözaltındaki gazeteci Selamet Turan, sevk edildiği mahkemece “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada 9 Şubat Cuma günü Şırnak Cizre’de evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan Turan, Diyarbakır’a getirildi.
Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edildi. Adliye’de savcılık ifadesi alınan Turan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimliğe götürülen Turan, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.
Gazeteci Selamet Turan gözaltına alındı
9 Şubat 2024
(HA)