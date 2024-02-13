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Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 12:11
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Gazeteci Selamet Turan tutuklandı

Turan, Cuma günü gözaltına alınıp, Diyarbakır'a getirilmişti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Selamet Turan tutuklandı

Gözaltındaki gazeteci Selamet Turan, sevk edildiği mahkemece “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada 9 Şubat Cuma günü Şırnak Cizre’de evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan Turan, Diyarbakır’a getirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından da adliyeye sevk edildi. Adliye’de savcılık ifadesi alınan Turan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimliğe götürülen Turan,  “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.

Gazeteci Selamet Turan gözaltına alındı
Gazeteci Selamet Turan gözaltına alındı
9 Şubat 2024

(HA)

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