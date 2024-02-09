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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 14:47
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Gazeteci Selamet Turan gözaltına alındı

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Selamet Turan gözaltına alındı

Gazeteci Selamet Turan, Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) geçtiğine göre sabah saatlerinde Turan’ın Nuh Mahallesinde bulunan evine giden polisler içerde arama yaptı.

Yapılan aramanın ardından gözaltına alınan Turan’ı İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Turan’ın gözaltı gerekçesine dair bilgi verilmedi.

Ancak sabah saatlerinde gazeteci Kibriye Evren de gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
9 Şubat 2024

(HA)

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Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
9 Şubat 2024
/haber/gazeteci-kibriye-evren-gozaltina-alindi-291627
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