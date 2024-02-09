Gazeteci Selamet Turan gözaltına alındı
Gazeteci Selamet Turan, Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı'nın (MA) geçtiğine göre sabah saatlerinde Turan’ın Nuh Mahallesinde bulunan evine giden polisler içerde arama yaptı.
Yapılan aramanın ardından gözaltına alınan Turan’ı İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Turan’ın gözaltı gerekçesine dair bilgi verilmedi.
Ancak sabah saatlerinde gazeteci Kibriye Evren de gözaltına alınmıştı.
Gazeteci Kibriye Evren gözaltına alındı
9 Şubat 2024
(HA)
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