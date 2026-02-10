ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 10.02.2026 14:51 10 Şubat 2026 14:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.02.2026 15:01 10 Şubat 2026 15:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Fotoğraf: Sedef Kabaş / Instagram

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “sivil darbe”, “sivil itaatsizlik” ve “göstermelik seçim” paylaşımları nedeniyle 26 Ocak’ta gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan gazeteci Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırladı.

Kabaş’a "suç işlemeye alenen tahrik etme (TCK 214)" suçlaması yönelten savcılık gazetecinin 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hareket" suçlamasıyla yürütülen soruşturma ise ayrıldı.

Ne olmuştu?

Sedef Kabaş, 26 Ocak'ta Eylül ayında yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Savcılık Kabaş'a ifadesinde 9 Eylül 2025 tarihli "Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı? 19 Mart itibarıyle ülke 'sivil bir darbe' ile yönetiliyor… Geleceğin en güçlü cumhurbaşkanı adayı hapsedildi… Şimdi de ülkenin en köklü ve en büyük siyasi partisine çökülüyor!" ve "Bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır, sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır, bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir." ile 29 Eylül'deki "Motoru olmayan uçak yapmışlar... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar" paylaşımlarını sordu.

Kabaş ise paylaşımlarının hakaret, suça teşvik ya da suç unsuru barındırmadığını, yaptığı tüm paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

Savcı Kabaş'ı ifade işleminin ardından adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hakimlik de Kabaş'ı adli kontrolle serbest bıraktı.

27 Ocak 2026

(HA)

