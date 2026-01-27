ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:57 27 Ocak 2026 10:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 15:55 27 Ocak 2026 15:55
Okuma Okuma:  3 dakika

Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı

Sedef Kabaş'a “sivil darbe”, “göstermelik seçim” ve “sivil itaatsizlik” paylaşımları soruldu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Avukat Uğur Poyraz gece saatlerinde yaptığı bir paylaşımla müvekkili Sedef Kabaş'ın kendisini arayarak gözaltına alındığını bildirdiğini açıkladı.

Daha sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak Kabaş'ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık Kabaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçlarını" işlediği iddia etti.

Bu nedenle yürütülen soruşturma kapsamında da Kabaş hakkında 27 Ocak 2026 tarihinde "mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmek üzere gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

X paylaşımları soruldu

Savcı Kabaş'a ifadesinde 9 Eylül 2025 tarihlil "Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı? 19 Mart itibarıyle ülke 'sivil bir darbe' ile yönetiliyor… Geleceğin en güçlü cumhurbaşkanı adayı hapsedildi… Şimdi de ülkenin en köklü ve en büyük siyasi partisine çökülüyor!" ve "Bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır, sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır, bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir." ile 29 Eylül'deki "Motoru olmayan uçak yapmışlar... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar" paylaşımlarını sordu.

Paylaşımları kendisinin yaptığını belirten Kabaş, gönderilerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

İlk paylaşım için "En güçlü cumhurbaşkanı adayının hapsedilmiş olması bir yorum değil, bir gerçektir, bir vakadır. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi CHP ye yönelik kurultay tartışmaları, açılan davalar ve yönetime getirilmek istenen kayyum haliyle 'bir çökme' gayretinin göstergesidir. Bu yine şahsıma ait bir yorum değil milyonların dediği ve yazdığı bir ifadedir. Darbeyi sadece askerler mi yapar? Sorumun yanıtı tabii ki hayırdır. Sivil darbe de olur, askeri darbe de olur, ekonomik darbe de olur bunların hepsi yorumdur" dedi.

"İsnat edilen cumhurbaşkanına hakaret suçu söz konusu olmadığı gibi böyle bir suça dair herhangi bir emare isim, sözcük ve benzeri unsurlar da yaptığım paylaşımlarda mevcut değildir. Yani silah kullanma, şiddet gösterme, terör saldırısı, kin ve nefret söylemleri söz konusu değildir." diye de ekledi.

Kabaş "Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır. Tıpkı grev, boykot sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi, Burada kastettiğim Anayasal hakkın kullanılmasıdır. Anayasal hakkın kullanılmasına yönelik söylemimde suç unsuru aramak esasen suçtur. Burada herhangi bir şekilde suç işlemeye yönelik bir çağrı yoktur" diye devam etti.

Savcı Kabaş'ı ifade işleminin ardından adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hakimlik de Kabaş'ı adli kontrolle serbest bıraktı.

2022'de tutuklanmıştı

Gazeteci Sedef Kabaş, 2022’de de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış, 49 gün cezaevinde tutulduktan sonra ilk duruşmada 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edilmişti.

8 Şubat 2024’te sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Son olarak ise Kabaş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’la ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kabaş, Karahan'ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaşmıştı.

"TCK 299 Kaldırılmalı"
BİA MANİFEST 2/ KASIM 2019
"TCK 299 Kaldırılmalı"
26 Kasım 2019

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sedef kabaş Cumhurbaşkanına hakaret TCK 299
ilgili haberler
AYM, Sedef Kabaş'ın başvurusunu reddetti
16 Şubat 2022
/haber/aym-sedef-kabas-in-basvurusunu-reddetti-257838
Sedef Kabaş “kaçma şüphesiyle” tutuklandı
23 Ocak 2022
/haber/sedef-kabas-kacma-suphesiyle-tutuklandi-256628
Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimin kıdemi eksik
23 Ocak 2022
/haber/sedef-kabas-i-tutuklayan-hakimin-kidemi-eksik-256633
Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
22 Ocak 2022
/haber/gazeteci-sedef-kabas-tutuklandi-256596
Jet hızıyla yargılama: Sedef Kabaş’a 2 yıl 4 ay hapis cezası
11 Mart 2022
/haber/jet-hiziyla-yargilama-sedef-kabas-a-2-yil-4-ay-hapis-cezasi-258952
Sedef Kabaş'ın sözlerini paylaşmak da tutukluluk nedeni
18 Nisan 2022
/haber/sedef-kabas-in-sozlerini-paylasmak-da-tutukluluk-nedeni-260610
Osman Kavala ve Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakime terfi
7 Eylül 2022
/haber/osman-kavala-ve-sedef-kabas-i-tutuklayan-hakime-terfi-266821
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi: 12 yıl 10 ay isteniyor
15 Şubat 2022
/haber/sedef-kabas-iddianamesi-kabul-edildi-12-yil-10-ay-isteniyor-257727
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret
26 Ocak 2022
/haber/sedef-kabas-in-tutukluluguna-yapilan-itiraza-ret-256808
Sedef Kabaş’tan Adalet Bakanı Gül'e suç duyurusu
28 Ocak 2022
/haber/sedef-kabas-tan-adalet-bakani-gul-e-suc-duyurusu-256923
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
AYM, Sedef Kabaş'ın başvurusunu reddetti
16 Şubat 2022
/haber/aym-sedef-kabas-in-basvurusunu-reddetti-257838
Sedef Kabaş “kaçma şüphesiyle” tutuklandı
23 Ocak 2022
/haber/sedef-kabas-kacma-suphesiyle-tutuklandi-256628
Sedef Kabaş'ı tutuklayan hakimin kıdemi eksik
23 Ocak 2022
/haber/sedef-kabas-i-tutuklayan-hakimin-kidemi-eksik-256633
Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
22 Ocak 2022
/haber/gazeteci-sedef-kabas-tutuklandi-256596
Jet hızıyla yargılama: Sedef Kabaş’a 2 yıl 4 ay hapis cezası
11 Mart 2022
/haber/jet-hiziyla-yargilama-sedef-kabas-a-2-yil-4-ay-hapis-cezasi-258952
Sedef Kabaş'ın sözlerini paylaşmak da tutukluluk nedeni
18 Nisan 2022
/haber/sedef-kabas-in-sozlerini-paylasmak-da-tutukluluk-nedeni-260610
Osman Kavala ve Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakime terfi
7 Eylül 2022
/haber/osman-kavala-ve-sedef-kabas-i-tutuklayan-hakime-terfi-266821
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi: 12 yıl 10 ay isteniyor
15 Şubat 2022
/haber/sedef-kabas-iddianamesi-kabul-edildi-12-yil-10-ay-isteniyor-257727
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret
26 Ocak 2022
/haber/sedef-kabas-in-tutukluluguna-yapilan-itiraza-ret-256808
Sedef Kabaş’tan Adalet Bakanı Gül'e suç duyurusu
28 Ocak 2022
/haber/sedef-kabas-tan-adalet-bakani-gul-e-suc-duyurusu-256923
Sayfa Başına Git