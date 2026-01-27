Gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı. Avukat Uğur Poyraz gece saatlerinde yaptığı bir paylaşımla müvekkili Sedef Kabaş'ın kendisini arayarak gözaltına alındığını bildirdiğini açıkladı.

Daha sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak Kabaş'ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık Kabaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçlarını" işlediği iddia etti.

Bu nedenle yürütülen soruşturma kapsamında da Kabaş hakkında 27 Ocak 2026 tarihinde "mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmek üzere gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

X paylaşımları soruldu

Savcı Kabaş'a ifadesinde 9 Eylül 2025 tarihlil "Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı? 19 Mart itibarıyle ülke 'sivil bir darbe' ile yönetiliyor… Geleceğin en güçlü cumhurbaşkanı adayı hapsedildi… Şimdi de ülkenin en köklü ve en büyük siyasi partisine çökülüyor!" ve "Bundan sonra seçimler göstermelik yapılacaktır, sandık olacak ama demokrasi olmayacaktır, bundan böyle tek çözüm sivil itaatsizliktir." ile 29 Eylül'deki "Motoru olmayan uçak yapmışlar... Sahte diploma ile mezun olmuşlar, meşruiyeti olmadan ülke yönetiyorlar" paylaşımlarını sordu.

Paylaşımları kendisinin yaptığını belirten Kabaş, gönderilerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

İlk paylaşım için "En güçlü cumhurbaşkanı adayının hapsedilmiş olması bir yorum değil, bir gerçektir, bir vakadır. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi CHP ye yönelik kurultay tartışmaları, açılan davalar ve yönetime getirilmek istenen kayyum haliyle 'bir çökme' gayretinin göstergesidir. Bu yine şahsıma ait bir yorum değil milyonların dediği ve yazdığı bir ifadedir. Darbeyi sadece askerler mi yapar? Sorumun yanıtı tabii ki hayırdır. Sivil darbe de olur, askeri darbe de olur, ekonomik darbe de olur bunların hepsi yorumdur" dedi.

"İsnat edilen cumhurbaşkanına hakaret suçu söz konusu olmadığı gibi böyle bir suça dair herhangi bir emare isim, sözcük ve benzeri unsurlar da yaptığım paylaşımlarda mevcut değildir. Yani silah kullanma, şiddet gösterme, terör saldırısı, kin ve nefret söylemleri söz konusu değildir." diye de ekledi.

Kabaş "Sivil itaatsizlik bir anayasal haktır. Tıpkı grev, boykot sine-i millete dönmek, protesto, yürüyüş gibi, Burada kastettiğim Anayasal hakkın kullanılmasıdır. Anayasal hakkın kullanılmasına yönelik söylemimde suç unsuru aramak esasen suçtur. Burada herhangi bir şekilde suç işlemeye yönelik bir çağrı yoktur" diye devam etti.

Savcı Kabaş'ı ifade işleminin ardından adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hakimlik de Kabaş'ı adli kontrolle serbest bıraktı.

2022'de tutuklanmıştı Gazeteci Sedef Kabaş, 2022’de de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış, 49 gün cezaevinde tutulduktan sonra ilk duruşmada 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edilmişti. 8 Şubat 2024’te sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Son olarak ise Kabaş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’la ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Kabaş, Karahan'ın seçimden sonra elektrik ve doğal gaza zam gelebileceği yönünde bir sözünü paylaşmıştı.

