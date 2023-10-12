Gazeteci Sedat Yılmaz’ın ilk duruşması 12 Aralık’ta

Mezopotamya Ajansı editörü ve bia çocuk kitaplığı yazarı Sedat Yılmaz'ın tutuklu yargılandığı davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptı düzenleyerek 12 Aralık’a gün verdi.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tutuklanan Yılmaz, 5 ayı aşkın süredir Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde

Neyle suçlanıyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Yılmaz’ın iddianamesini savcı Nuri Şahan hazırladı.

44 sayfalık iddianamede savcı, Yılmaz’ı ‘örgüt üyeliği (TCK 314/1)’ ile ‘silahlı terör örgütü kurmak yönetmekle (TCK 314/2)’ suçladı.

Savcı iddianamenin ilk 41 sayfasında PKK/KCK tanımlaması yaptı, tarihini anlattı. Örgüt hiyerarşini çizdi, kadrolarından, yapılanmalarından bahsetti.

Ayrıca Yılmaz’ın ismi iddianamede sadece 4 yerde geçiyor. İddianame Ulaş ve K8Ç4B3L1T5 isimli gizli tanıkların beyanlarına, HTS kayıtlarına (geçmişe yönelik telefon trafiğinin araştırılması sonrası hazırlanan rapor), az sayıdaki bankacılık işlemine ve Facebook paylaşımlarına dayanıyor.

GAZETECİ SEDAT YILMAZ'A YENİ İDDİANAME Az sayıda bankacılık işlemi, örgüt üyeliği suçlamasının gerekçesi oldu

(HA)