Gazeteci Sedat Yılmaz cezaevinden çıktı: Yorulmadan yola devam etmek gerekiyor

Mezopotamya Ajansı editörü ve BİA Çocuk Kitaplığı yazarı Sedat Yılmaz tahliye kararı sonrası Diyarbakır Kampüs Cezaevi'nden çıktı.

Gazeteci Sedat Yılmaz'ın 7 ay sonraki ilk duruşmasında bugün mehkeme, tahliye kararı vermişti.

Gazeteci Sedat Yılmaz, 7 ay sonraki ilk duruşmada tahliye edildi

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 29 Nisan’da Diyarbakır'da gözaltına alınan ve 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tutuklanan Sedat Yılmaz’ı cezaevi önünden ailesi ve gazeteci arkadaşları çiçek ve alkışlarla karşıladı.

Yılmaz burada bianet'e şu açıklamayı yaptı:

"Son derece mutluluk verici bir duygu. Arkadaşlarımın hem benim hem de diğer meslektaşlarımızın özgürlüğü için verdikları destek için teşekkür ediyorum. Bu durum maalesef bu ülkenin bir gerçeği. Türkiye'de gazeteciler bir şeilde bu baskı silsilesinin içinde. Bundan sonra da olacak bu. Ama bu durum bizi korkutmadan, yıldırmadan yürüyüşümüzü cesurca sürdürebilmemiz lazım.

"Birlikte yaşabilme, özgürlükleri koruyabilme, demokrasiyi geliştirebilmenin tek yolu gazetecilerin cesur olmasından geçiyor. Gazetecilerin yazması gerekiyor. Bazen yol aksaklıkları oluyor ama yorulmadan devam etmek gerekiyor. Bianet'teki tüm arkadaşları tek tek öpüyorum selam ediyorum."

Neyle suçlanıyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcı Nuri Şahan iddianamede Yılmaz’ı ‘örgüt üyeliği (TCK 314/1)’ ve ‘silahlı terör örgütü kurmak yönetmekle (TCK 314/2)’ suçladı.

44 sayfalık iddianamenin 41 sayfası PKK/KCK tanımlaması ve tarihi. Geri kalan 3 sayfada Yılmaz’ın adı sadece 4 yerde geçiyor. Savcının suçlamaları HTS kayıtlarına (geçmişe yönelik telefon trafiğinin araştırılması sonrası hazırlanan rapor), az sayıdaki bankacılık işlemine ve Facebook paylaşımlarına dayanıyor.

(BA/AÖ)