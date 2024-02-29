Gazeteci Sedat Yılmaz beraat etti

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tutuklanıp, 14 Aralık’ta tahliye edilen Mezopotamya Ajansı editörü ve BİA Çocuk Kitaplığı yazarı Sedat Yılmaz bugün Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada beraat etti.

Yılmaz duruşmaya avukatları Resul Temur, Şule Recepoğlu ve MLSA Eş Direktörü Veysel Ok ile birlikte katıldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da duruşmayı takip etti.

Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, Yılmaz’ın ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Yılmaz hakkındaki gizli tanık beyanlarının çelişkili olduğunu söyledi. Suruç’ta haber takip etmesinin suç olarak gösterildiğini belirtip, söz konusu dönemde Suruç’ta olan gazetecilerin haber örneklerini mahkemeye sundu. Yılmaz, mütalaaya katılmadığını belirterek beraatını talep etti.

Avukat Şule Recepoğlu da “Gazetecilik çalışmalarının örgütsel faaliyet olarak gösterildiği bu davada, gazetecinin faaliyetlerinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Müvekkil hakkında hiçbir delil yok, beraatına karar verilmesini istiyoruz” dedi.

Veysel Ok ise “Soruşturma başından beri her aşamasında hukuksuz ilerledi. İddianame hukuksuzdu. Sedat Yılmaz’ın gözaltına alınması hukuksuzdu. Sırf davası olan bir kişiyle aynı otelde kaldığı için örgüt üyesi olarak suçlanması hukuki değildir. Bir gazeteci Suruç’a gittiği, otelde kaldığı, haber yaptığı için suçlanamaz, terörize edilemez” diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, delil yetersizliğinden Yılmaz hakkında beraat karar verdi. Adli kontrol tedbirleri kaldırdı. Ayrıca mahkeme gazeteciye tazminat hakkı tanıdı.

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(HA)