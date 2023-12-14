Gazeteci Sedat Yılmaz, 7 ay sonraki ilk duruşmada tahliye edildi

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nden bu yana tutuklu olan Mezopotamya Ajansı editörü ve bianet’in bia çocuk kitaplığı yazarı Sedat Yılmaz, bugün hakim karşısına çıktı.

Ankara’da Sincan Cezaevinde tutulan Yılmaz, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya getirildi.

Saat 9.00’da başlaması gereken duruşma 2,5 saatlik gecikmeyle 11.30’da başladı. Kelepçeleri salon dışında çıkartılan Yılmaz duruşmaya gülerek girdi. Yılmaz’ı duruşmada Şule Recepoğlu, Resul Temur ve Veysel Ok savunuyor.

Ayrıca Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret ile Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Başkanı Serdar Altan ve dernek yönetiminden Hakkı Boltan duruşmayı izleyenler arasındaydı.

Kimlik tespitinin ardından duruşma başladı. Yılmaz iddianameye karşı savunma yapmaya başladı:

23 yıldır gazetecilik yapıyorum. Şişecam grevini, Ankara Gar katliamını, Roboski katliamını takip etmiş bir gazeteciyim. Bu iddianame ile Anayasa ayaklar altına alındı. Bu iddianame dikkatle okunduğunda savcının kendi kendini boşa çıkardığı görülecektir. Tanıkların ifadelerine tek tek cevap vereceğim. Sabrınızı rica ediyorum.

Ulaş isimli tanığın ifadesinde ANF'de sorumlu düzeyde, sigortalı çalıştığımı söylüyor. ANF bir haberime atıf yapıyor, SGK kaydım da yok. SGK kaydımdan Yön Basın Yayın Şirketi'nde (Mezopotamya Ajansı) editör olarak çalıştığım görülecektir.

Zaman ve mekanı birbirinden kopartırsanız olmaz. Irak Kürdistan'ında örgüt yöneticileriyle görüştüğüm iddiasına ilişkin, ne karadan ne havadan bir giriş çıkışım yok. Diyebilirsiniz ki kaçak yollarla gittin, hakkımda bu kadar soruşturma varken bu nasıl mümkün olabilir?

23 yıldır haberlerime imza atarım. Yaptığım haberler takdir edildi, ödüllendirildi. Gazeteciler topluma seçim yapabilmek için bilgi verir ve bu yönüyle hareket geçirir. Meslek hayatımda, meslektaşlarımın özlük hakları için de faaliyet yürüttüm. 2013-2016 yılları arasında TGS Genel Saymanı'ydım, sonrasında da sendikal çalışmalarım devam etti.

1000'i aşkın haber, söyleşi, yorum analiz yazdım. Tek biri hakkında dava açılmadı. Örgütten talimat aldığımız iddia edilmiş. Tek bir kanıt yok, kanıt sunulursa cevap vermek isterim. Suruç'a gazeteci olarak gittim. Kimseden talimat almadım. Ben örgüt talimatıyla Suruç'a gittiysem BBC kimin talimatıyla gitti?

Olay varsa gazeteci orada olur. Ben günlerce telsiz dinlemiş bir gazeteciyim. Sayın savcı hep değerlendirmiş ama suçlamaya kanıt sunamamış. 'Otelde örgütle iltisaklı kişilerle görüştü' diye genel bir ifade var. Kiminle görüşmüşüm? Yazılmamış. Neden yazılmamış tek tek? Orada halen İstanbul'da gazetecilik yapan Mehmet Ali Çelebi ile görüşmüştüm.

Rahmetli meslektaşım Uğur Mumcu'nun 31 yıl önceki yazısından birkaç cümle okumak istiyorum. ‘Kürt sorunu birkaç olay, görüntü üzerinden anlaşılamaz. PKK'ye yakın kaynakların haberleri, yazdıkları okunmadan Kürt sorunu anlaşılamaz.’ 31 yıl önce yazmış. Yazık, biz hala bunları tartışıyoruz.