ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 10:05
1 dk Okuma

Gazeteci Safiye Alağaş’a gözaltı

Gazeteci Safiye Alağaş Siirt'ten Diyarbakır'a geldiği sırada gözaltına alındı. Polis gerekçe olarak 2011 tarihli bir dosyayı gösterdi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Gazeteci Safiye Alağaş’a gözaltı

JINNEWS Yazı İşleri Müdürü ve DEM Parti Siirt Eşbaşkan Adayı Safiye Alağaş gözaltına alındı.

Polis dün akşam saatlerinde, Siirt'ten Diyarbakır'a geldiği sırada Alağaş’ın aracını durdurdu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011 tarihli dosyayı gerekçe göstererek gözaltına aldı.

Alağaş, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Sinanlı Karakolu'na götürüldü.

(HA)

safiye alağaş gazeteci gözaltı
Sayfa Başına Git