Gazeteci Safiye Alağaş’a gözaltı
Gazeteci Safiye Alağaş Siirt'ten Diyarbakır'a geldiği sırada gözaltına alındı. Polis gerekçe olarak 2011 tarihli bir dosyayı gösterdi.
JINNEWS Yazı İşleri Müdürü ve DEM Parti Siirt Eşbaşkan Adayı Safiye Alağaş gözaltına alındı.
Polis dün akşam saatlerinde, Siirt'ten Diyarbakır'a geldiği sırada Alağaş’ın aracını durdurdu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011 tarihli dosyayı gerekçe göstererek gözaltına aldı.
Alağaş, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Sinanlı Karakolu'na götürüldü.
(HA)