Gazeteci Ruşen Takva, Van’daki Kürtçe trafik uyarıları haberi nedeniyle tehdit ediliyor

Gazeteci Ruşen Takva, Van'da belediyenin Kürtçe trafik uyarılarının üzerine “Türkiye Türktür, Türk kalacak” yazan 16 yaşındaki lise öğrencisi haberi nedeniyle tehdit edilmeye başladı.

Takva dün Kısa Dalga’da yayımlanan haberinde, uyarıları tahrip eden çocuğun bir avukat ve Terörle Mücadele’de (TEM) görevli polisler tarafından yönlendirildiğini yazdı.

Haber üzerine Takva sosyal medyada ‘polis görünümlü trol hesaplar’ın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Tehditlerin hem özel mesaj yoluyla, hem haber ve gönderilerinin altına yapılan kamuya açık yorumlarla geldiğini aktardı.

Takva “Sarı torbalı ölüm tehdidinden tut da, gözaltı tehdidine kadar yüzlerce yorum var. Hakaret ve küfürleri saymıyorum bile” dedi.

Tehditlerin sistematik olduğundan bahseden Takva, “Haberden sonra paylaştığım her gönderinin altında örgütleniyorlar. Artık mesele bu haberi geçmiş durumda. Ne yazarsam hedef gösterip, itibar suikastına uğratmaya çalışıyorlar” diye konuştu:

“Onlar da bir gazetecinin elindeki tek gücün güvenilirlik olduğunu biliyorlar. O sebeple her habere ‘yalan bu haber’ yazarak o güvenirliği baltalamaya çalışıyorlar. Hoş ejderha olsalar kar etmez ama bunların gazına gelen yüzbinlerce insan var.”

Takva ayrıca, bunun ilk tehdit edilişi ve sosyal medyada saldırıya uğrayışı olmadığını söyledi. Daha önceki suç duyurularından sonuç çıkmadığını, ya soruşturmaların kapatıldığını ya da sürümcemede bırakıldığını anlattı.

Seçim sonrası gazetecilere yönelik tehdit, engelleme ve gözaltılar

(HA)