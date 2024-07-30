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HABER
Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 13:26
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 13:36
2 dk Okuma

Gazeteci Ruşen Takva, Van’daki Kürtçe trafik uyarıları haberi nedeniyle tehdit ediliyor

"Haberden sonra paylaştığım her gönderinin altında örgütleniyorlar. Artık mesele bu haberi geçmiş durumda. Ne yazarsam hedef gösterip, itibar suikastına uğratmaya çalışıyorlar"

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
Gazeteci Ruşen Takva, Van’daki Kürtçe trafik uyarıları haberi nedeniyle tehdit ediliyor

Gazeteci Ruşen Takva, Van'da belediyenin Kürtçe trafik uyarılarının üzerine “Türkiye Türktür, Türk kalacak” yazan 16 yaşındaki lise öğrencisi haberi nedeniyle tehdit edilmeye başladı.

Takva dün Kısa Dalga’da yayımlanan haberinde, uyarıları tahrip eden çocuğun bir avukat ve Terörle Mücadele’de (TEM) görevli polisler tarafından yönlendirildiğini yazdı.

Haber üzerine Takva sosyal medyada ‘polis görünümlü trol hesaplar’ın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Tehditlerin hem özel mesaj yoluyla, hem haber ve gönderilerinin altına yapılan kamuya açık yorumlarla geldiğini aktardı.

Takva “Sarı torbalı ölüm tehdidinden tut da, gözaltı tehdidine kadar yüzlerce yorum var. Hakaret ve küfürleri saymıyorum bile” dedi.

Tehditlerin sistematik olduğundan bahseden Takva, “Haberden sonra paylaştığım her gönderinin altında örgütleniyorlar. Artık mesele bu haberi geçmiş durumda. Ne yazarsam hedef gösterip, itibar suikastına uğratmaya çalışıyorlar” diye konuştu:

“Onlar da bir gazetecinin elindeki tek gücün güvenilirlik olduğunu biliyorlar. O sebeple her habere ‘yalan bu haber’ yazarak o güvenirliği baltalamaya çalışıyorlar. Hoş ejderha olsalar kar etmez ama bunların gazına gelen yüzbinlerce insan var.”

Takva ayrıca, bunun ilk tehdit edilişi ve sosyal medyada saldırıya uğrayışı olmadığını söyledi. Daha önceki suç duyurularından sonuç çıkmadığını, ya soruşturmaların kapatıldığını ya da sürümcemede bırakıldığını anlattı.

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(HA)

ruşen takva gazeteciye tehdit
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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