HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:15 22 Ocak 2026 11:15
 SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 11:19 22 Ocak 2026 11:19
Okuma:  1 dakika

Gazeteci Raphaël Boukandoura serbest bırakıldı

DEM Parti’nin eylemi izlerken gözaltına alınan Fransalı  gazeteci Raphaël Boukandoura, “Kürtçe slogan attığı” iddiasıyla sınır dışı riskiyle karşı karşıyaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Raphaël Boukandoura serbest bırakıldı

İstanbul Sarıgazi’de 19 Ocak akşamı DEM Parti’nin Suriye’de Kürtlere yönelik saldırıları protesto ettiği eylemi takip ederken gözaltına alına Fransalı gazeteci Raphaël Boukandoura serbest bırakıldı.

Süreci takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gazetecinin Çarşamba akşamı (21 Ocak) serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazeteci, Arnavutköy Sınır Dışı Etme Merkezi'nde tutuluyordu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Euronews'e verdiği demeçte, “Boukandoura’nın sınır dışı edilme tehdidi altındayken serbest bırakılmasından büyük bir rahatlama" duyduklarını söyledi.

Önderoğlu “Yalnızca işini yapan bir gazeteci, en başta hiç gözaltına alınmamalıydı," dedi.

Ne olmuştu?

Boukandoura, polis tarafından “Kürtçe slogan attığı” iddiasıyla sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyaydı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ifadesinde Boukandoura, gazetecilik faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduğunu ve protestoyu Liberation gazetesi için takip ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de gazetecilik yaptığını, slogan atmadığını, yalnızca habercilik amacıyla orada bulunduğunu belirtti.

Gazetecinin gözaltına alınması Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ile birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş gibi kurum ve kuruluşların tepkisini çekti.

Gazeteci Raphaël Boukandoura gözaltına alındı
Gazeteci Raphaël Boukandoura gözaltına alındı
20 Ocak 2026

(HA)

İstanbul
Raphaël Boukandoura
