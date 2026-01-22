İstanbul Sarıgazi’de 19 Ocak akşamı DEM Parti’nin Suriye’de Kürtlere yönelik saldırıları protesto ettiği eylemi takip ederken gözaltına alına Fransalı gazeteci Raphaël Boukandoura serbest bırakıldı.

Süreci takip eden Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) gazetecinin Çarşamba akşamı (21 Ocak) serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazeteci, Arnavutköy Sınır Dışı Etme Merkezi'nde tutuluyordu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Euronews'e verdiği demeçte, “Boukandoura’nın sınır dışı edilme tehdidi altındayken serbest bırakılmasından büyük bir rahatlama" duyduklarını söyledi.

Önderoğlu “Yalnızca işini yapan bir gazeteci, en başta hiç gözaltına alınmamalıydı," dedi.

Ne olmuştu?

Boukandoura, polis tarafından “Kürtçe slogan attığı” iddiasıyla sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyaydı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ifadesinde Boukandoura, gazetecilik faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduğunu ve protestoyu Liberation gazetesi için takip ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de gazetecilik yaptığını, slogan atmadığını, yalnızca habercilik amacıyla orada bulunduğunu belirtti.

Gazetecinin gözaltına alınması Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ile birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş gibi kurum ve kuruluşların tepkisini çekti.