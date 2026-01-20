Gazeteci Raphaël Boukandoura gözaltına alındı

İstanbul Sarıgazi’de dün akşam (19 Ocak) DEM Partililerin Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi (SDM), geçici hükümete bağlı güçler ile beraberindeki silahlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarını protesto sırasında gözaltına alınanlar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak gözaltına alınanlardan Fransalı gazeteci Raphaël Boukandoura serbest bırakılmadı.

Gazeteci, Ouest France ve Courrier International gibi Fransız yayın organları için görev yapıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de Boukandoura’nın gözaltına alındığını doğruladı.

MLSA’nın paylaşımına göre, 19 Ocak’ta gerçekleşen olayda Boukandoura, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, protestoyu sadece gazetecilik faaliyeti kapsamında izlediğini belirtti. Libération gazetesi için haberi takip ettiğini, slogan atmadığını ve eylemcilerle aynı safta bulunmadığını ifade etti. Bugün Sarıgazi Polis Merkezi’ne götürülen gazetecinin İl Göç İdaresi’ne sevk edilmesi ve sınır dışı edilmesi ihtimali bulunuyor. MLSA avukatları süreci yakından takip ediyor.

"Suçlu muamelesi yapılamaz"

Türkiye Gazeteciler Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Gazetecilik Suç Değildir! Raphaël Boukandoura derhal serbest bırakılmalıdır. Mesleki faaliyeti nedeniyle gazetecilerin hukuksuz muameleye maruz kalmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise, “İstanbul Sarıgazi’deki eylemi haberleştirmek isterken gözaltına alınan Boukandoura’nın sınır dışı edilme riski kabul edilemez. Boukandoura eylemci değil, gazeteci ve suçlu muamelesi yapılamaz. Bu ağır haksızlıktan dönülmelidir” dedi.

bianet 2001’den beri Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü ihlallerinin çetelesini tutuyor. 2004’ten beri de çeyreklik bazda rapor yayınlıyor. Şu ana kadar yayımlanan tüm BİA Medya Gözlem raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Medya Gözlem Raporları

(EMK)