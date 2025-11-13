Gazeteci Rahime Karvar’a ‘örgüte yardım’ suçlamasından hapis cezası

Gazeteci Rahime Karvar hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Karvar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı, bir önceki celsede sunduğu hapis cezası yönündeki mütalaasını yineledi. Suçlamaları kabul etmeyen Karvar, yaptığı tüm çalışmaların gazetecilik faaliyeti olduğunu vurguladı ve “Gazetecilik suç değildir,” dedi.

Karvar’ın avukatı Elif Taşdöğen, müvekkilinin gazeteci ve feminist bir aktivist olduğunu belirterek suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi.

Taşdöğen, müvekkilinin moderatörlük yaptığı televizyon programının gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu, haberlerinde geçen “Kürdistan” kelimesinin ise suç unsuru olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

“Gazetecilik yapmaya devam edeceğim”

Son beyanı sorulan Karvar, “Yaptığım tüm faaliyetler gazetecilik kapsamındadır. Hüküm ne olursa olsun gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Beraatimi ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum,” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre mahkeme, Karvar’ı “örgüte yardım etmek” suçlamasından 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Karvar hakkındaki elektronik kelepçe ve imza yükümlülüğü kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. (TY)