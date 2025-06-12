ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 12 Haziran 2025 13:23
2 dk Okuma

Gazeteci Rahime Karvar hakkında tahliye kararı verildi

Karvar, yaptığı haberlerin dezavantajlı grupların sesini duyurmaya yönelik olduğunu belirterek, “Toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan bu kesimlerin görünmeyen sorunlarını görünür kılmak istedim. Suç olarak sunulan faaliyetlerim, gazeteciliğin ta kendisidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Gazeteci Rahime Karvar hakkında tahliye kararı verildi
Fotoğraf: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği

“Örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılanan gazeteci Rahime Karvar, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Karvar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda meslektaşı ve kurum temsilcisi takip etti.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), DİSK Basın-İş ve MLSA gibi örgütler salonda yer aldı.

“Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir”

Savunmasında tutukluluğunun basına yönelik bir baskı olduğunu vurgulayan Karvar, “George Orwell gazeteciliği, 'bilinmesini istemeyen gerçekleri halka aktarmaktır' diye tanımlar. Devlet kurumları bizden halkla ilişkiler faaliyeti yürütmemizi bekliyor. Ancak bu, gazeteciliğin doğasına aykırıdır” dedi.

Karvar, yaptığı haberlerin dezavantajlı grupların sesini duyurmaya yönelik olduğunu belirterek, “Kadınlar, LGBTİ+’lar, Kürtler, Ezidiler, işçiler... Toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan bu kesimlerin görünmeyen sorunlarını görünür kılmak istedim. Suç olarak sunulan faaliyetlerim, gazeteciliğin ta kendisidir” diye konuştu.

“Röportajlarım suç olarak gösterildi”

*Rahime Karvar

Karvar, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridi konu alan haberlerinin ve milletvekili Ömer Öcalan’la yaptığı röportajın dava dosyasına suç delili olarak eklendiğini belirterek, “Devletin izniyle gerçekleşmiş bir görüşmeyi haberleştirmek nasıl suç olabilir?” diye sordu. “Ortadoğu’da Kürtlerin konumunu tartışmak benim için kaçınılmaz; bu da gazeteciliğe müdahale girişimidir” dedi.

“Kadınların özsavunması suç olamaz”

Kadın ve LGBTİ+’lerin maruz kaldığı şiddet ve eşitsizliklere de değinen Karvar, “234 kadın yılın ilk 5 ayında erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların özsavunma oluşturması suç değil, zorunluluktur. Bu pratiği yargılamak erkek şiddetine taviz vermektir” ifadelerini kullandı.

Avukatlar: Gazetecilik faaliyetidir

Karvar’ın avukatı Elif Taşdöğen, müvekkilinin gazetecilik faaliyetlerinden yargılandığını vurgulayarak, “Kürdistan ifadesinin suç olarak görülmesi kabul edilemez. Müvekkilim feminist bir gazetecidir. Kadın odaklı programlar yaptığı için suçlanamaz. ‘Jin, jiyan, azadî’ ifadesi artık evrensel bir semboldür. İran, Hindistan, Avrupa’da kullanılıyor. Suç unsuru değildir” dedi.

Mahkeme başkanının “Sayın Öcalan” ifadesine tepki göstermesi üzerine Taşdöğen, “Hukuka aykırı buluyorsanız hakkımda işlem başlatabilirsiniz” yanıtını verdi.

“Yargı, siyasi sorunları çözme aracı olmamalı”

ÖHD Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak da Karvar’la yaptığı programın suçlama konusu yapılmasını eleştirerek, “Müvekkil gazetecilik yaptı. Yargı, siyasetin çözmesi gereken meseleleri araçsallaştırarak çözecek yer değildir” dedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Rahime Karvar’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Dava 17 Temmuz’a ertelendi.

BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023
Medya Gözlem Raporları
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kürt gazeteciler ifade özgürlüğ Rahime Karvar
ilgili haberler
TGS avukatı Şahin: Mahpus gazetecilerin koğuşları kamera ile izleniyor
7 Eylül 2022
/haber/tgs-avukati-sahin-mahpus-gazetecilerin-koguslari-kamera-ile-izleniyor-266847
TGS avukatı Şahin: Mahpus gazetecilerin koğuşları kamera ile izleniyor
7 Eylül 2022
/haber/tgs-avukati-sahin-mahpus-gazetecilerin-koguslari-kamera-ile-izleniyor-266846
HDP'li Danış-Beştaş Bakan Bozdağ'a Mahpus Gazetecileri Sordu
14 Temmuz 2017
/haber/hdp-li-danis-bestas-bakan-bozdag-a-mahpus-gazetecileri-sordu-188299
DİSK Basın İş Mahpus Gazeteciler İçin Adalet Yürüyüşü'ndeydi
21 Haziran 2017
/haber/disk-basin-is-mahpus-gazeteciler-icin-adalet-yuruyusu-ndeydi-187652
Çocuk İstismarına Cezasızlık ve Mahpus Gazeteciler Uykusuz Kapağında
11 Nisan 2017
/haber/cocuk-istismarina-cezasizlik-ve-mahpus-gazeteciler-uykusuz-kapaginda-185344
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TGS avukatı Şahin: Mahpus gazetecilerin koğuşları kamera ile izleniyor
7 Eylül 2022
/haber/tgs-avukati-sahin-mahpus-gazetecilerin-koguslari-kamera-ile-izleniyor-266847
TGS avukatı Şahin: Mahpus gazetecilerin koğuşları kamera ile izleniyor
7 Eylül 2022
/haber/tgs-avukati-sahin-mahpus-gazetecilerin-koguslari-kamera-ile-izleniyor-266846
HDP'li Danış-Beştaş Bakan Bozdağ'a Mahpus Gazetecileri Sordu
14 Temmuz 2017
/haber/hdp-li-danis-bestas-bakan-bozdag-a-mahpus-gazetecileri-sordu-188299
DİSK Basın İş Mahpus Gazeteciler İçin Adalet Yürüyüşü'ndeydi
21 Haziran 2017
/haber/disk-basin-is-mahpus-gazeteciler-icin-adalet-yuruyusu-ndeydi-187652
Çocuk İstismarına Cezasızlık ve Mahpus Gazeteciler Uykusuz Kapağında
11 Nisan 2017
/haber/cocuk-istismarina-cezasizlik-ve-mahpus-gazeteciler-uykusuz-kapaginda-185344
Sayfa Başına Git