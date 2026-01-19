Gazeteci Pınar Erbaş işten çıkarıldığını açıkladı

Show Ana haber spikeri Pınar Erbaş, görevine son verildiğini duyurdu. Erbaş, her haberi tarafsız ve bağımsız şekilde sunmakla yükümlü olmasına rağmen, “eski eşi ile ilgili haberleri” sunmasının engellendiğini belirterek, bu nedenle görevinden alındığını açıkladı.

Kısa bir izin döneminde olan Erbaş, izninin uzatılmasının ardından aynı yerde işe dönüşünün olmayacağını öğrendiğini ifade etti. “Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil. Bu büyük bir haksızlık” dedi.

Hukuki ve ahlaki açıdan tartışmaya açık bir durumda olmadığını vurgulayan Erbaş, “Sadece ‘eski eş’ olmam gerekçe gösterilerek görevimden alınmam, suçun şahsiliği ilkesiyle çelişiyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Erbaş ayrıca olayın bir cinsiyet eşitsizliği boyutu da taşıdığına dikkat çekti: “Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olsaydım, karşı tarafın işine son verilir miydi? Soruyorum, ama cevabı biliyorum.”

15 yıllık kariyerine değinen Erbaş, stajyerlikten muhabirliğe, editörlükten spikerliğe kadar çıktığı tüm basamakları mesleki ilke ve etik kurallar çerçevesinde, iş arkadaşlarının şahitliğinde yürüttüğünü belirtti. “Kariyer benim. Tek başıma inşa ettim. Yine yaparım. Ama şu an çok şaşkın ve kırgınım” dedi.

Haber sunucusu Pınar Erbaş: Bir süre ekrandan uzak kalacağım

(EMK)