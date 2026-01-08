ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:49
 SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 10:52
Okuma:  2 dakika

Gazeteci Perihan Kaya'ya hapis cezası

Avukat Resul Temur, delillerin ‘sanal devriye’ kaynaklı olduğu gerekçesiyle hükme esas alınmamasını istedi; mahkeme Kaya’ya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazeteci Perihan Kaya'ya hapis cezası

Gazeteci Perihan Kaya’nın “örgüt propagandası (TMK 7/2)” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın onuncu duruşması dün (7 Ocak 2025) Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yurt dışında ikamet eden Kaya duruşmaya katılmazken avukatı Resul Temur hazır bulundu.

P24’ten Ardıl Batmaz’ın duruşmadan aktardığına göre duruşma savcısı bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti, Kaya’nın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Resul Temur, "Söz konusu sosyal medya hesabı, müvekkile ilişkin herhangi bir soruşturma yokken incelemeye alınmış. Sanal devriye düzenlemesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu sebepten dolayı söz konusu deliller hükme esas alınmamalıdır” dedi.

Savunmasının devamında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına atıf yapan Temur, davaya konu edilen haber amaçlı paylaşımların suç unsuru olarak kabul edilemeyeceğini söyledi ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, Kaya'ya "örgüt propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Dersim'deki bir dosyadan daha önce HAGB alan Kaya'nın, denetim süresi içerisinde suç işlediği gerekçesiyle bu dosyadaki cezasında hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Perihan Kaya hakkında, kapatılan Özgür Gazeteciler Derneği (ÖGC) üyeliği, sosyal medya paylaşımları, meslektaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve gizli tanık beyanları gerekçe gösterilerek, “KCK yapılanmasının basın alanında sorumlu” olduğu iddiasıyla “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

İddianamede, 2015 yılında Kaya’ya ait olduğu iddia edilen Facebook hesabında yapılan sekiz paylaşım ve tarihleri belli olmayan 24 tweet yöneltilen suçlamaya delil olarak gösterilmişti.

24 Mart 2021 günü görülen ilk duruşmada “örgüt propagandası” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edilen Kaya, “örgüt üyeliği” suçlamasından ise beraat etmişti.

Ancak istinaf mahkemesi, zincirleme suç hükümlerinin dikkate alınmadığı ve verilen cezanın eksik olduğu gerekçeleriyle yerel mahkemenin kararını bozmuş ve dosyayı yeniden yargılama için geri göndermişti.

(HA)

Perihan Kaya gazeteci yargılamaları
