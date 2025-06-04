Gazeteci Perihan Erkılınç'tan cezaevinden mektup: Gazetecilik duç değildir

Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Perihan Erkılınç, 1 Mayıs haftasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Erkılınç, cezaevinden kamuoyuna bir mektup göndererek yaşadıklarını ve tutuklanma gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

"Savcıya çıkarılmadan tutuklandım"

29 Nisan sabahı özel harekât polislerinin yaptığı ev baskınıyla gözaltına alındığını belirten Erkılınç, dört günlük gözaltı sürecinin ardından 2 Mayıs gecesi savcıya dahi çıkarılmadan mahkemeye sevk edildiğini ve tutuklandığını söyledi.

Erkılınç, tutuklama gerekçeleri arasında gazetecilik faaliyetlerinin yer aldığını ifade etti. Uzun süredir muhabirliğini yaptığı Özgür Gelecek gazetesi için yaptığı haberler, çektiği fotoğraflar ve takip ettiği basın açıklamaları ile sosyal medya paylaşımlarının dosyaya delil olarak konduğunu belirtti. Gazetenin sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımların da kendisine ait olduğu iddia edilerek suçlama konusu yapıldığını aktardı.

“Göbek adım ‘kod adı’ olarak sunuldu”

Tutuklama gerekçeleri arasında çocukluğundan beri bilinen ve kimliğine ekletmek için dava açtığı "Sevda" isminin "kod adı" olarak dosyada yer almasına da tepki gösteren Erkılınç, “Kim kod adını kimliğe yazdırmak için dava açar?” diyerek bu iddiayı absürt bulduğunu ifade etti.

“Özgür Gelecek’te çalışmak neden suç olsun?”

Erkılınç, sosyalist bir yayın çizgisine sahip Özgür Gelecek gazetesinde çalışmanın kriminalize edilmesine de karşı çıkarak, “Ezilenlerin, işçilerin, kadınların, LGBTİ+’ların sesi olan bir gazetede haber yapmak ne suçtur ne de terörize edilebilir,” dedi. Gerçekleri yazmanın meşru bir hak olduğunu ve gazetecilik faaliyetlerinin cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı.

“Gazeteciler içeride, kadın katilleri dışarıda”

Tutuklu gazeteci, ülkedeki pek çok gazetecinin mesleki faaliyetleri nedeniyle cezaevinde olduğunu hatırlattı ve Türkiye’de temel hakların bile baskı altında olduğunu belirtti. Öte yandan, kadın cinayetleri işleyen faillerin çoğu zaman serbest bırakıldığını söyleyen Erkılınç, Şişli’de eski eşi tarafından öldürülen Bahar örneğini vererek kadın cinayetlerinin cezasızlıkla teşvik edildiğini savundu.

“Kadın gazeteciler susturulmak isteniyor”

Erkılınç, kadınların hak mücadelesini ve eylemlerini haberleştiren kadın gazetecilerin hedef alınarak tutuklandığını ifade ederek, dışarıdaki meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:

“Bugün dışarıda gazetecilik yapanlar, biz tutsak gazetecilerin de sesi olacaktır. Gazetecilik suç değildir.”

Perihan (Sevda) Erkılınç'ın adresi: Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi B-6

(EMK)