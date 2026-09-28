Gazeteci Öznur Değer’e kendini fesheden örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yeni dava

JINNEWS Haber Müdürü Öznur Değer hakkında, X hesabından yaptığı haber paylaşımları gerekçe gösterilerek “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yeni bir dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bir sayfalık iddianamede, Değer, erişime engellenen X hesabından alıntıladığı veya retweetlediği beş haberle suçlandı.

Haber retweetleri suçlama konusu

JINNEWS'in aktardığına göre iddianamede yer verilen paylaşımlardan biri, Değer’in Yeni Yaşam gazetesinin 2 Şubat tarihli “Cemil Bayık: Paradigma çökmez, Kürtlerin iradesini de kıramazlar” başlıklı haberini retweetlemesi oldu.

Savcılık, haberde Cemil Bayık ile Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının kullanılmasını da suçlamaya dayanak gösterdi.

Değer’in 15 Şubat’ta JINNEWS’te yayımlanan “Direniş 27 yıl sonra güncellenen komployu kırdı” başlıklı haberi kendi hesabından paylaşması da iddianamede yer aldı.

İddianamede 25 Kasım tarihi yanlış yazıldı

İddianamede ayrıca Değer’in 25 Kasım 2026” tarihinde Van’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte çektiği belirtilen bir fotoğraf suçlama konusu yapıldı.

Fotoğrafta, üzerinde Sakine Cansız’ın fotoğrafının bulunduğu bir pankartın taşındığı belirtildi.

Ancak “25 Kasım” notuyla paylaşılan söz konusu fotoğraf 2025’te çekildi. İddianamede ise tarih “25 Kasım 2026” olarak kaydedildi. Dava 2026 Eylülünde açıldığı için iddianamede belirtilen tarih henüz gerçekleşmedi.

Bir yıldan beş yıla kadar hapis istendi

Savcılık, Değer’in paylaşımlarının PKK’nin “cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övücü” nitelikte olduğunu ileri sürdü.

PKK, Mayıs 2025’te örgütsel yapısını feshetme ve silahlı mücadeleyi sona erdirme kararı aldığını açıklamıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Değer’in “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianame kapsamında ilk duruşma 19 Ocak 2027’de görülecek.

24 TEMMUZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ Gazetecinin ağzını açması, hapis ve eziyet demek!

(HA)