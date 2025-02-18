Gazeteci Özlem Gürses’e 2 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube kanalı TV OZ’de Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili yaptığı eleştiri sonrası ev hapsine çarptırılan gazeteci Özlem Gürses hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık, Gürses’in “IŞID yapısı yani TSK-SMO yani Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu diyim, kimi Kürtlerin kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş durumda” sözlerine suç atfetti.

“Devletin askeri teşkilatını alenen aşılamakla (TCK 301)” suçladı. Gürses altı aydan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu?

Özlem Gürses hakkında 19 Aralık'ta Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak kendi YouTube kalanında yaptığı yayının ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

20 Aralık'ta gözaltına alınan Gürses 21 Aralık'ta çıkartıldığı mahkemece hakkında verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla birlikte serbest bırakılmıştı. 12 Şubat'ta da hakkındaki idari tedbir kararı kaldırılmıştı.

(HA)