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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 12:26
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 12:33
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Gazeteci Özlem Gürses’e 2 yıla kadar hapis istemi

Özlem Gürses, “IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" yorumu nedeniyle “Devletin askeri teşkilatını alenen aşılamakla (TCK 301)” yargılanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Özlem Gürses’e 2 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube kanalı TV OZ’de Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK) ilgili yaptığı eleştiri sonrası ev hapsine çarptırılan gazeteci Özlem Gürses hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık, Gürses’in “IŞID yapısı yani TSK-SMO yani Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu diyim, kimi Kürtlerin kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş durumda” sözlerine suç atfetti.

“Devletin askeri teşkilatını alenen aşılamakla (TCK 301)” suçladı. Gürses altı aydan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu?

Özlem Gürses hakkında 19 Aralık'ta Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak kendi YouTube kalanında yaptığı yayının ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

20 Aralık'ta gözaltına alınan Gürses 21 Aralık'ta çıkartıldığı mahkemece hakkında verilen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla  birlikte serbest bırakılmıştı. 12 Şubat'ta da hakkındaki idari tedbir kararı kaldırılmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları özlem gürses
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