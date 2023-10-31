Gazeteci Osman Saffet Arolat hayatını kaybetti.

22 Ekim Pazar gününden bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Arolat'ın durumu gece 04,30 civarında ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat, 80 yaşında vefat etti.

TGC’den başsağlığı mesajı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2013 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Osman Saffet Arolat 31 Ekim 2023 Salı günü hayatını kaybetti. TGC Yönetim Kurulu Osman Saffet Arolat’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. “Üyemiz, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi başyazarı Osman Saffet Arolat’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllardır gazeteci ve yazar olarak görev yapan Osman Saffet Arolat’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi. "Osman Saffet Arolat’ın cenazesi 1 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önüne getirilecek. Cemiyet’te yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra 2 Kasım 2023 Perşembe günü Çanakkale Assos Behramkale Mezarlığı’nda toprağa verilecek.”

Osman Saffet Arolat hakkında

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe başladı.

Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyonculuk gibi işler yaptı.

Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yaptı. Ekonomim gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını sürdürdü.

Anılarını, "Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları" kitap dizisinde topladı.

(EMK)