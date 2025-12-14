ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Aralık 2025 10:38
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2025 15:37
2 dk Okuma

Gazeteci Osman Çaklı serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Gazeteci Osman Çaklı, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Osman Çaklı serbest bırakıldı
*Osman Çaklı

Gazeteci Osman Çaklı dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Avukatı, Çaklı'nın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Suçu ve suçluyu övmek" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Çaklı'nın mevcutlu olarak götürüldüğü Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlandı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ayrıca emniyetten adliyeye gelene kadar Çaklı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi. Bu, üçüncü ek suçlama oldu.

Gazeteci Çaklı, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

Osman Çaklı kimdir?
Osman Çaklı kimdir?
Bugün 12:31
Suça sürüklenen çocuklar: Lokantadan çeteye
BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİANAMESİ
Suça sürüklenen çocuklar: Lokantadan çeteye
8 Aralık 2025

"Hastaneye saldırı konusu kamu ihbarı niteliği taşıyor"

Osman Çaklı, suçlama konusu yapılan söz konusu paylaşımında Okmeydanı'ndaki Şafak Hastanesi'nin gece saatlerinde kurşunlandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi."

Çaklı konuya ilişkin ifadesinde "Suçu veya suçluyu övmek maksadı taşımadığını, konunun bir haber olduğunu ve bunun bir kamu ihbarı niteliği taşıdığını" belirtti. Çaklı kendisine suçlama konusu olarak yöneltilen paylaşımlarda yer alan ifadelerin ve bilgilerin açık kaynaklardan erişilebildiğine de dikkat çekti.

"Çocuğum MESEM’de vefat etti, neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor?"
EREN DAĞ DAVASINDA KARAR ÇIKTI
"Çocuğum MESEM’de vefat etti, neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor?"
11 Aralık 2025

Çaklı'ya "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasına ilişkin ise X hesabından 2023 yılında yaptığı "Erdoğan, Babala Tv'ye katılsaydı ve Kılıçdaroğlu'na sorulan sertlikte bir soru havuzuyla karşılaşsaydı kuvvetle muhtemel programa katılan 750 kişi gözaltına alınırdı." paylaşımı yöneltildi.

Bu paylaşıma ilişkin ifadesinde Çaklı, "Bunu yazmanın suç olduğunu düşünmüyorum ve suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Haber Yeri
İstanbul
Osman Çaklı gazeteci gözaltıları Yeni Nesil Çeteler çağlayan adliyesi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git