Gazeteci Osman Çaklı serbest bırakıldı

Gazeteci Osman Çaklı dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Avukatı, Çaklı'nın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Suçu ve suçluyu övmek" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Çaklı'nın mevcutlu olarak götürüldüğü Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlandı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ayrıca emniyetten adliyeye gelene kadar Çaklı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi. Bu, üçüncü ek suçlama oldu.

Gazeteci Çaklı, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

"Hastaneye saldırı konusu kamu ihbarı niteliği taşıyor"

Osman Çaklı, suçlama konusu yapılan söz konusu paylaşımında Okmeydanı'ndaki Şafak Hastanesi'nin gece saatlerinde kurşunlandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Saldırıyı kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında ortaya çıkarılmalıdır. Fakat kendisine Şapkalılar adını veren bir grup çete, işçilerin yanında olduklarına dair pankart açıp poz vererek saldırı üstlendi."

Çaklı konuya ilişkin ifadesinde "Suçu veya suçluyu övmek maksadı taşımadığını, konunun bir haber olduğunu ve bunun bir kamu ihbarı niteliği taşıdığını" belirtti. Çaklı kendisine suçlama konusu olarak yöneltilen paylaşımlarda yer alan ifadelerin ve bilgilerin açık kaynaklardan erişilebildiğine de dikkat çekti.

Çaklı'ya "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasına ilişkin ise X hesabından 2023 yılında yaptığı "Erdoğan, Babala Tv'ye katılsaydı ve Kılıçdaroğlu'na sorulan sertlikte bir soru havuzuyla karşılaşsaydı kuvvetle muhtemel programa katılan 750 kişi gözaltına alınırdı." paylaşımı yöneltildi.

Bu paylaşıma ilişkin ifadesinde Çaklı, "Bunu yazmanın suç olduğunu düşünmüyorum ve suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.