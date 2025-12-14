ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Aralık 2025 00:44
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2025 01:40
1 dk Okuma

Gazeteci Osman Çaklı gözaltına alındı

Osman Çaklı’nın hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Osman Çaklı gözaltına alındı
Fotoğraf: *Osman Çaklı, sosyal medya.

Gazeteci Osman Çaklı, gözaltına alındı. Çaklı, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Emniyet güçleri stanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. BirGün'deki habere göre, Osman Çaklı'nın gözaltına alınma sebebi "sosyal medya üzerinden suçu ve suçluyu övmek", "Cumhurbaşkanına hakaret".

Yakın zamanda gazeteci Sadık Güleç’le birlikte yazdığı “Yeni Nesil Çeteler” kitabıyla da tanınan Osman Çaklı’nın hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Serbest bırakılsın"

DİSK Basın-İş, Osman Çaklı'nın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Disk Basın-İş'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Gazeteci Osman Çaklı, henüz bilinmeyen bir gerekçeyle gece yarısı evinden gözaltına alınarak Vatan Emniyet’e götürüldü. Çağrıldığında ifade vermeye gidecek gazetecilerin, suçlu muamelesiyle evlerinden alınması açık bir gözdağıdır. Gazetecileri gece baskınlarıyla susturamazsınız. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik bu keyfi uygulamalara derhal son verilmeli, Osman Çaklı derhal serbest bırakılmalıdır."

BİA Medya Gözlem Veritabanı
BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Çaklı Yeni Nesil Çeteler ifade özgürlüğü Basın Özgürlüğü gazetecilere baskı DİSK Basın-İş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git