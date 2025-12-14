Gazeteci Osman Çaklı, gözaltına alındı. Çaklı, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Emniyet güçleri stanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. BirGün'deki habere göre, Osman Çaklı'nın gözaltına alınma sebebi "sosyal medya üzerinden suçu ve suçluyu övmek", "Cumhurbaşkanına hakaret".

Yakın zamanda gazeteci Sadık Güleç’le birlikte yazdığı “Yeni Nesil Çeteler” kitabıyla da tanınan Osman Çaklı’nın hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Serbest bırakılsın"

DİSK Basın-İş, Osman Çaklı'nın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Disk Basın-İş'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Gazeteci Osman Çaklı, henüz bilinmeyen bir gerekçeyle gece yarısı evinden gözaltına alınarak Vatan Emniyet’e götürüldü. Çağrıldığında ifade vermeye gidecek gazetecilerin, suçlu muamelesiyle evlerinden alınması açık bir gözdağıdır. Gazetecileri gece baskınlarıyla susturamazsınız. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğüne yönelik bu keyfi uygulamalara derhal son verilmeli, Osman Çaklı derhal serbest bırakılmalıdır."

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)