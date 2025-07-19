Gazeteci Oğuz Bakır, ‘Beyaz Toros maketli savcı' paylaşımı nedeniyle ev hapsine çarptırıldı

Gazeteci Oğuz Bakır, odasında 1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların sembolü hâline gelen ‘Beyaz Toros’ maketi olduğu ortaya çıkan Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’yla ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

Bugün emniyette ifadesi alınan bakır adliyeye sevk edildi. Savcılık da ev hapsi talebiyle Bakır’ı nöbetçi hakimliğe sevk etti. Gazeteci hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

Bakır’ın gözaltına alındığını duyuran DİSK Basın İş “Kamuya açık kaynakları paylaşmak suç değildir. Gazetecilik faaliyetlerinin ‘hedef gösterme’ sayılarak kriminalize edilmesini ve gazetecilikten suç çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Oğuz Bakır derhal serbest bırakılmalıdır” diye açıklama yaptı.

X'teki paylaşımı şikayet edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği suçlamasıyla 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savcı Cahit Cihad Sarı’yı deşifre etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra Özel hakkında soruşturma açmıştı.

Bakır, Özel’e açılan soruşturmanın haberini şu ifadelerle paylaşmıştı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasına bakan savcıya yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Ayrıca Özel’in açıklamalarından sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlara da soruşturma başlatıldı.”

Aynı gün Bakır, Sarı hakkında X’te “Özgür Özel'in "Küstah herif. Beyaz Toros’u koymuş oraya, sen kimi tehdit ediyorsun! Allah almaz canını, çektirir sana." diye bahsettiği ve hakkında soruşturmaya neden olan savcının; 'itirafçı beyanlarını alan' Cahit Cihad Sarı olduğu ortaya çıktı” diye yazmış ve Sarı’nın Beyaz Toros maketli fotoğrafını yayımlamıştı.

Paylaşımın altına anonim bir kullanıcı Bakır’ı şikayet ettiğini belirtmişti.

(HA)