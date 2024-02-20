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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 13:17
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 13:35
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Gazeteci Neşe İdil'e Kobanî paylaşımı nedeniyle hapis cezası

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Neşe İdil'in 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti, cezayı erteledi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
Gazeteci Neşe İdil'e Kobanî paylaşımı nedeniyle hapis cezası
Fotoğraf: MLSA (Kasım 2023'te ilk duruşma)

Gazeteci Neşe İdil’in, Ocak 2015’te “Kobanî'nin IŞİD'den tamamen temizlenmesini kutlayan YPJ'li kadınlar” notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımından yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya İdil katılmazken, avukatı Fatih Aydın hazır bulundu.

Duruşma savcısı Burak Balcı Karım 2023’teki ilk duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek hapis cezası istedi:

Sanığın kullanımında bulunan Twitter hesabı üzerinden 26 Ocak 2015’te Kobani’nin IŞİD'ten tamamen temizlenmesini kutlayan YPJ'Ii kadınlar şeklinde paylaşımda bulunduğu, bahse konu paylaşım içerisinde ellerinde silah bulunan örgüt mensuplarının olduğunun görüldüğü, tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Twitter sosyal paylaşım sitesinde herkesin görebileceği şekilde PKK/KCK-YPG'nın cebir şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterip övdüğü ve bu yöntemleri teşvik ettiği şiddete çağrıda tahrik ve teşvik edici nitelikte olup ifade özgürlüğü kapsamında kalmadığı, sanığın bu şekilde üzerine atılı terör örgütü propagandasını yapma suçunu işlediği sabit görülmekle, sanığın eylemine uyan 3713 sayılı Kanunun 7/2 uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

"Yargıtay kararlarına göre suç değil"

İdil’in avukatı Aydın mütalaaya karşı savunma yaptı. Benzer dosyalarda Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlardan örnekler sundu. Beraat talep etti:

Öncelikle usule yönelik beyanlarımızı bildirmek isteriz. CİMER başvurusu üzerine bu dosya açılmıştır. CİMER'e yapılan bildirimi tartışmak isterim. Şikayet sadece Cumhuriyet Başsavcılığına ve kolluğa yapılır. Elimizdeki dosya CİMER ihbar evrakı ile başlamış ve soruşturmaya dönmüştür. Usule yönelik itirazımız vardır.

Esas yönünden de paylaşımın içeriğini tartışmak istiyoruz. Paylaşım Yargıtay kararlarına göre suç değildir. Kaldı ki fotoğraf paylaşımın yapıldığı tarihteki bir gazete haberinden alınmıştır.

Müvekkilim gazetecidir. Gazeteciliğin görev tanımı bellidir. Kamuyu ilgilendiren her konuda kamuyu bilgilendirmekle sorumludur. Türk askerini yakan, Kobanî’yi yıkmaya çalışan bir örgütün haberini Türkiye'den bir gazeteci değil de kim yapacak?

Kaldı ki Yargıtay PYD/YPG/YPJ'yi bu paylaşım yapıldıktan beş ay terör örgütü olarak tanımıştır.

Müvekkilin paylaşımı propaganda suçunu oluşturmamaktadır. Hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.

Hapis cezası çıktı

Duruşmaya ara veren mahkeme başkanı Vahdet Yeltepe, daha sonra heyetin kararını açıkladı. Örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla Neşe İdil’e alt sınırdan 1 yıl 3 ay yıl hapis cezası verdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek cezası 5 yıl süreyle erteledi.

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(HA)

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Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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