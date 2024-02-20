Gazeteci Neşe İdil'e Kobanî paylaşımı nedeniyle hapis cezası

Gazeteci Neşe İdil’in, Ocak 2015’te “Kobanî'nin IŞİD'den tamamen temizlenmesini kutlayan YPJ'li kadınlar” notuyla yaptığı sosyal medya paylaşımından yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya İdil katılmazken, avukatı Fatih Aydın hazır bulundu.

Duruşma savcısı Burak Balcı Karım 2023’teki ilk duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek hapis cezası istedi:

Sanığın kullanımında bulunan Twitter hesabı üzerinden 26 Ocak 2015’te Kobani’nin IŞİD'ten tamamen temizlenmesini kutlayan YPJ'Ii kadınlar şeklinde paylaşımda bulunduğu, bahse konu paylaşım içerisinde ellerinde silah bulunan örgüt mensuplarının olduğunun görüldüğü, tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Twitter sosyal paylaşım sitesinde herkesin görebileceği şekilde PKK/KCK-YPG'nın cebir şiddet ve tehdit yöntemlerini meşru gösterip övdüğü ve bu yöntemleri teşvik ettiği şiddete çağrıda tahrik ve teşvik edici nitelikte olup ifade özgürlüğü kapsamında kalmadığı, sanığın bu şekilde üzerine atılı terör örgütü propagandasını yapma suçunu işlediği sabit görülmekle, sanığın eylemine uyan 3713 sayılı Kanunun 7/2 uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

İdil’in avukatı Aydın mütalaaya karşı savunma yaptı. Benzer dosyalarda Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlardan örnekler sundu. Beraat talep etti:

Öncelikle usule yönelik beyanlarımızı bildirmek isteriz. CİMER başvurusu üzerine bu dosya açılmıştır. CİMER'e yapılan bildirimi tartışmak isterim. Şikayet sadece Cumhuriyet Başsavcılığına ve kolluğa yapılır. Elimizdeki dosya CİMER ihbar evrakı ile başlamış ve soruşturmaya dönmüştür. Usule yönelik itirazımız vardır.

Esas yönünden de paylaşımın içeriğini tartışmak istiyoruz. Paylaşım Yargıtay kararlarına göre suç değildir. Kaldı ki fotoğraf paylaşımın yapıldığı tarihteki bir gazete haberinden alınmıştır.

Müvekkilim gazetecidir. Gazeteciliğin görev tanımı bellidir. Kamuyu ilgilendiren her konuda kamuyu bilgilendirmekle sorumludur. Türk askerini yakan, Kobanî’yi yıkmaya çalışan bir örgütün haberini Türkiye'den bir gazeteci değil de kim yapacak?

Kaldı ki Yargıtay PYD/YPG/YPJ'yi bu paylaşım yapıldıktan beş ay terör örgütü olarak tanımıştır.

Müvekkilin paylaşımı propaganda suçunu oluşturmamaktadır. Hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.