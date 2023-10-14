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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 15:09
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2023 15:10
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Gazeteci Necmettin Salaz hayatını kaybetti

Yakalandığı Siroz hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden Salaz'ın son bir haftadır yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/14/gazeteci-necmettin-salaz-hayatini-kaybetti.jpg

Süleymaniye'de yaşayan gazeteci ve yazar Necmettin Salaz, siroz nedeniyle hayatını kaybetti.

Yakalandığı Siroz hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden Salaz'ın son bir haftadır yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Necmettin Salaz hakkında

1979 yılında Van Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. 1970’li yılların ortalarına doğru Kürt sol hareketlere yakınlaşmaya başlayan Salaz, sınıf ve ulusal mücadeleye yönelik etkinlik ve eylemler içerisinde yer aldı. Yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 1980 Askeri Darbesi'ne kadar birçok kez tutuklandı.

1980 yılında gerçekleşen 12 Eylül askeri darbe ile Diyarbakır’a götürüldü. 

Bu süreçte öğretmenlik mesleğinden atıldı, kamu hizmetlerinden de ömür boyu men edildi.

Medya Haber TV’de de Başur Gündemi isimli bir program sunan Salaz’ın, 'Bir Özgürlüğe Yürüyüş Destanı – Adule', 'Bir Derenin Gözyaşları – Zilan', 'Ortadoğu’nun Hiroşiması – Halepçe', 'Roboskî’ye Ağıt', 'Kürt’müşüz' ve 'Gözlerin Gözlerime Kapı Komşu' adlı kitapları ve çok sayıda makalesi yayımlandı. (EMK)

Necmettin Salaz
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