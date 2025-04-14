Gazeteci Necla Demir - Arvas’a 2 yıl 1 ay hapis cezası ve tahliye

Gazeteci Necla Demir Arvas, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davada, “örgüte yardım” suçlamasından 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme aynı zamanda tahliyesine karar verdi. Demir - Arvas, 20 Ocak’tan bu yana tutukluydu.

MA'daki habere göre, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Necla Demir - Arvas ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), DİSK Basın-İş ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) temsilcileri takip etti.

Savunmasında gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandığını vurgulayan Demir-Arvas, "Yaptığım programlar halkın gündemini tartışıyor, kadınların sorunlarını ele alıyordu. Program içerikleri iddianameye delil olarak konmuş ancak suç unsuru yok. Konuklar kendi düşüncelerini dile getiriyordu, ben müdahale etmedim. Tapelerde geçen görüşmeler ise haber kaynakları ile yapılan rutin gazetecilik temaslarıdır" dedi.

“Kürdistan kelimesi delil gösterilemez”

Demir- Arvas, iddianamede “Kürdistan” kelimesinin örgüt ideolojisiyle ilişkilendirilmesini de eleştirerek, “Kürdistan bugün coğrafi bir terim olarak kullanılıyor. Bu kelimeyi kullanmak suç olamaz. Aynı şekilde tecrit, açlık grevi gibi konular da gazetecilik açısından haber değerine sahiptir. Bu suçlamaları reddediyorum” diye konuştu.

Avukatlardan aihm kararını hatırlatma

Avukatı Şükrü Alpsoy da savunmasında, iddianamede yer alan unsurların gazetecilik faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Daha önce benzer içeriklerle yargılanan gazetecilerin beraat ettiğini ve AİHM kararlarının bu yönde olduğunu hatırlattı.

Savcı ceza ve tutukluluğun devamını talep etti

İddia makamı, Demir- Arvas’ın “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Ancak mahkeme, Demir - Arvas’ı bu suçtan beraat ettirerek, “örgüte yardım” suçlamasından 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti ve tahliyesine karar verdi.

"Gazetecilik suç değildir" MA'nın haberine göre DFG Eşbaşkanı Selman Çiçek, "Geçen hafta 2 gazeteci meslektaşımız için buradaydık. Bugün gazeteci meslektaşımız Necla Demir için buradayız. Biz gazetecilerin yeri, haber merkezleridir. Ama ne yazık ki gazeteciler her gün adliyede. Bu, yargının, Türkiye’nin ayıbıdır. Ne olursa olsun hakikati savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir" dedi. MKG üyesi Diren Yurtsever, gazeteciliğin suç olmadığını belirterek, "Haber yapmak, konuklarımıza soru sormak, cezaevlerindeki hak ihlallerini yapmak suç değildir. Bu hukuksuzlukları teşhir etmeye devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkı engelleniyor, biz bu hakkı savunmaya devam edeceğiz. Basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Özgür Basın hiç bir zaman biat etmedi. Kadın gazeteciler Türkiye’nin umudur" diye konuştu.

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(EMK)