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YT: Yayın Tarihi: 26.09.2026 22:21 26 Eylül 2026 22:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.09.2026 22:33 26 Eylül 2026 22:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteci Necip Çapraz hayatını kaybetti

Çapraz, özellikle bölgenin toplumsal ve siyasi gündemi ile yaşanan sorunları haberleriyle kamuoyuna taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Necip Çapraz hayatını kaybetti
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Hakkâri ve Yüksekova basınının deneyimli gazetecilerinden Necip Çapraz, bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çapraz, Hakkâri’deki Bajêrge (Şehir) Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Necip Çapraz kimdir?
Necip Çapraz kimdir?
Bugün 22:29

Hakkâri ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri uzun yıllar ulusal basına aktaran Çapraz, özellikle bölgenin toplumsal ve siyasi gündemi ile yaşanan sorunları haberleriyle kamuoyuna taşıdı. Çapraz'ın haberleri bianet'te de yayımlandı.

Çapraz'ın bianet haberlerini buradan okuyabilirsiniz.

Çapraz, 29 Nisan 2022’de Yüksekova’daki evinde beyin kanaması geçirdi. Yaklaşık 42 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gazetecilik yaptığı için saldırıya uğradı

Gazetecilik hayatı boyunca çeşitli baskı ve saldırılarla karşılaşan Çapraz, 2 Eylül 2005’te Yüksekova’da yüzleri maskeli bir grubun saldırısına uğradı ve ağır yaralandı.

Saldırının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere çok sayıda basın meslek örgütü saldırıya tepki gösterdi.

Çapraz, saldırıya rağmen gazeteciliği bırakmadı. Hakkâri ve Yüksekova’daki gelişmeleri haberleri ve fotoğraflarıyla kayıt altına almaya devam etti. Yerel basının yaşadığı sorunları ve Hakkâri’de gazetecilik yapmanın güçlüklerini de yazılarıyla gündeme taşıdı.

Basın Dayanışma Ödülü aldı

Çapraz’ın gazetecilik çalışmaları çeşitli ödüllere de layık görüldü. Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, 2005 yılında Çapraz’a “Basın Dayanışma Ödülü” verdi.

Ödül gerekçesinde Çapraz’ın gazetecilik mesleğini sorumlulukla yürütmesi, basın için önemli bir haber kaynağı olması ve Hakkâri ile Yüksekova’nın sesini internet gazeteciliği aracılığıyla duyurması vurgulandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Necip Çapraz gazeteci
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