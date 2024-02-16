Gazeteci Nagihan Yılkın Gaziantep Valiliği haberi nedeniyle para cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet muhabiri Nagihan Yılkın ve cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi hakkında, dönemin Gaziantep Valisi Davut Gül’ün şikâyeti üzerine “kamu görevlisine hakaret” (TCK 125) suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.

Expression Interrupted’tan Canşu Pişkin’in aktardığına göre İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dördünü duruşması görülen davaya Yılkın ve Büyüksipahi katılmadı. Ancak taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı 13 Temmuz 2023 tarihli duruşmada sunmuş olduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, Yılkın ve Büyüksipahi’nin üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Davut Gül’ün avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek Yılkın ve Büyüksipahi’nin mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

"Haberde kamu yararı var"

Gazetecilerin avukatı Özge Naz Akkaya, haberin, görünür gerçekliğe uygun olarak hukuka uygunluk kapsamında hazırlandığını söyledi.

“Haberin öznesi kamu görevi ifa eden dönemin Antep Valisi Davut Gül’dür. Haberin içeriği Gül’ün kişisel ve özel hayatına ilişkin değil, olumsuz sonuçlanmış kamuya ait ihale yapım işine ilişkindir. Dolayısıyla haberde kamu yararı vardır. Yapılan haberde hakaret içeren herhangi bir ifade yoktur. Yılkın’ın eylemi haber verme kapsamında hukuka uygundur beraatını talep ediyoruz” diye savunma yaptı.

Basın Kanunu’nda yapılan değişiklik gereği haber müdürünün cezai sorumluluğunun kaldırıldığını hatırlatan Akkaya, haberin yapıldığı dönem sorumlu yazı işleri müdürü olan Büyüksipahi’nin de beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme “kamu görevlisine hakaret” suçundan Yılkın’a 7 bin 80 TL adli para cezası verdi. Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Büyüksipahi’nin beraatına hükmetti.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde 5 Mart 2022 tarihinde yayımlanan “Gaziantep Valiliği Hakkında suç duyurusu: Yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı” başlıklı haber gerekçe gösterilerek gazetenin muhabiri Yılkın ve haberin yapıldığı tarihte Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Büyüksipahi’ye, Gül’ün şikâyeti üzerine dava açılmıştı.

(HA)