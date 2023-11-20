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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 14:49
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 15:06
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Gazeteci Mustafa Sönmez’e Cumhurbaşkanına hakaretten beşinci dava

2016, 2018 ve 2019'da yaptığı üç paylaşımla ilgili yargılanacak olan Mustafa Sönmez, "Yedi yıldır hakaret olduğu akıllarına gelmemiş de bugün mü gelmiş!" diye sordu. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da TCK 299'un Cumhurbaşkanı ile yurttaşlar arasındaki eşitsizliği simgelediğini ifade ederek açılan davalara "Antidemokratik" dedi.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/gazeteci-mustafa-sonmeze-cumhurbaskanina-hakaretten-besinci-dava.jpg

Gazeteci ve ekonomist Mustafa Sönmez'e Cumhurbaşkanına hakaretten (TCK 299) yeni bir dava daha açıldı. Cumhuriyet savcısı İsmet Saçlı’nın hazırladığı iddianamede Sönmez beşinci kez TCK 299’la suçlandı.

İddianamedeki suçlamalar 2016, 2018 ve 2019’dan üç X yani o dönemki adıyla Twitter olan platformunda yaptığı paylaşımlar. Sönmez’in söz konusu paylaşımları şöyle:

  • Ağustos 2016: “Düne kadar diktatör, sahte diplomalı hırsız dediğiniz Tayyip'in ayağına yürüme kararı alan CHP yönetimi, sizi hangi üst akıl yönetiyor.”
  • Temmuz 2018: "Tayyip Bingöl'de kendini Mursi yerine koymuş, bana da darbe yapacak, çapulcular demiş... Kimya haltı bozuk… Allah şifa versin ne diyelim.”
  • Mayıs 2019: “Soru; Yavuz hırsız kime denir.” (Yurt Gazetesinin, Erdoğan’ın açıklamalarını ‘Erdoğan İstanbul seçimlerini inşallah hırsızlara bırakmayacağız’ başlığıyla verdiği haberi alıntılayarak)

Savcı Saçlı, Sönmez’in bu paylaşımlar nedeniyle bir yıldan dört yıla kadar hapsini istedi. İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek 13 Şubat 2024’e gün verdi.

Sönmez: Yargıyı fuzuli işgal

Sönmez davayla ilgili bianet’e yaptığı değerlendirmede “Akla ziyan bir iddianame. Savcı hakaret iddialarını 2016, 2018 ve 2019’da yaptığım paylaşımlara dayandırmış. Yedi yıldır hakaret olduğu akıllarına gelmemiş de bugün mü gelmiş! Hiçbir aklı başında hakim böyle bir iddianameyi ciddiye almaz. Yargıyı fuzuli işgal. Aynı iddianamelerden beraat çıktı. Bu niye farklı olacak?” dedi.

Önderoğlu: Cumhurbaşkanı ile yurttaşlar arasındaki eşitsizliği simgeliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da “Bu düzenleme yani TCK 299, politik ve sosyal ortamda dokunulmaz bir Cumhurbaşkanı ile her söz ve eleştirisi için hesap veren yurttaşlar arasındaki eşitsizliği simgeliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM), bu maddenin Anayasaya aykırılığını yıllar önce tescil etmeliydi ama AYM’nin tehdit altında olduğu bu dönemde bu eleştirilerde bulunmanın da bir anlamı kalmamış olabilir. RSF olarak vurgulamaya devam ediyoruz ki, yüzlerce gazetecinin yargılanması, 74’ünün mahkumiyetin rol oynayan bu düzenleme tamamen antidemokratiktir” şeklinde yorum yaptı.

(HA)

Mustafa Sönmez TCK 299 Cumhurbaşkanına hakaret gazeteci yargılamaları
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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/haber/gazeteci-mustafa-sonmez-e-cumhurbaskanina-hakaretten-dorduncu-dava-271294
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19 Ekim 2021
/haber/aihm-in-ilk-cumhurbaskanina-hakaret-kararindan-ihlal-cikti-252037
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