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YT: Yayın Tarihi: 24.09.2026 16:45 24 Eylül 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.09.2026 17:23 24 Eylül 2026 17:23
Okuma Okuma:  3 dakika

Gazeteci Murat Bay: Urfa depremi hazırlıksızlığı ve koordinasyon sorunlarını gösterdi

Deprem anında Karaköprü’de olan Bay, yurttaşların refüjlerde beklediğini, kırsala doğru hareketlilik nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandığını aktardı. Depremin merkez üssü olarak duyurulan Pınarbaşı Mahallesi’nde bazı evler hasar gördü, arazide yarık ve çatlaklar oluştu.

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Görseli Büyüt
Gazeteci Murat Bay: Urfa depremi hazırlıksızlığı ve koordinasyon sorunlarını gösterdi
*Depremin merkez üssü olan Karaköprü'ye bağlı Pınarbaşı'nda hasar gören bir ev, 24 Eylül 2026. (Fotoğraf: Murat Bay)
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Urfa’da bugün saat 10.40’ta meydana gelen deprem, başta merkez üssünün bulunduğu Karaköprü ilçesi olmak üzere kent genelinde ve çevre illerde hissedildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,4, Kandilli Rasathanesi ise 5,5 olarak açıkladı. Kandilli’ye göre depremin merkez üssü, Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi.

bianet’e konuşan ve deprem sırasında Karaköprü’de bulunan gazeteci Murat Bay, depremin ardından kent merkezinden kırsal bölgelere doğru yoğun bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bay’a göre deprem sonrasında yaşananlar, kentteki hazırlıksızlığı ve koordinasyon sorunlarını gösterdi.

Urfa’da 5,4 büyüklüğünde deprem
Urfa’da 5,4 büyüklüğünde deprem
Bugün 10:55

“İnsanlar nerede bekleyeceklerini bilemedi”

Normal koşullarda yaklaşık 15 dakika süren bir mesafeyi deprem sonrasında bir saatte kat edebildiklerini belirten Bay, evlerinden çıkan çok sayıda yurttaşın da refüjlerde ve yol kenarlarındaki sınırlı açık alanlarda beklediğini anlattı.

Bay, deprem sonrası geçtiği güzergâhlarda trafik akışını düzenleyen veya yurttaşları yönlendiren herhangi bir görevli görmediğini söyledi.

İlk saatlerde trafik ve acil durum yönlendirmesinde ciddi bir koordinasyon sorunu vardı. Çocuklarını okuldan almaya çalışanlar da evlerinden ve işyerlerinden çıkanlar da nerede bekleyeceklerini bilemiyor, refüjlerde ve yol kenarlarında duruyordu. –Murat Bay

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün listesine göre Karaköprü’de sekiz deprem toplanma alanı bulunuyor. Bay, ilçenin 300 bini aşan nüfusu, yoğun yapılaşması ve 10 katın üzerindeki binaların bulunduğu bölgeler dikkate alındığında bu alanların yetersiz kaldığı izlenimini edindiğini söyledi.

Pınarbaşı’nda arazide yarıklar oluştu

Kandilli Rasathanesi’nin depremin merkez üssü olarak duyurduğu Karaköprü’ye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne giden Bay, arazide oluşan yarık ve çatlakları görüntüledi. Bay, söz konusu yarıkların deprem sonrasında oluştuğunu aktardı.

Mahallede konuştuğu yurttaşlar, depremin ardından bölgeye bir televizyon kanalının geldiğini ancak saat 15.30’a kadar herhangi bir yetkili görmediklerini söyledi.

Bay’ın Pınarbaşı’nda bulunduğu sırada Karaköprü Belediyesi ve diğer kurumlardan yetkililer mahalleye geldi. Ekipler bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

“Sanki bomba patlamış gibi her yeri toz kapladı”

Pınarbaşı’nda evi hasar gören bir yurttaş deprem sırasında yaşadıklarını anlattı:

Dışarıdaydık. Sanki bomba patlamış gibi her yeri toz kapladı. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz.

Bay’ın aktardığına göre, evinde hasar oluşan bir başka yurttaş da ailesiyle beraber bir süre evinin bahçesine kurduğu çadırda kalacaklarını söyledi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
urfa Deprem deprem toplanma alanı depreme hazırlık
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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