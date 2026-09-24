Gazeteci Murat Bay: Urfa depremi hazırlıksızlığı ve koordinasyon sorunlarını gösterdi

Urfa’da bugün saat 10.40’ta meydana gelen deprem, başta merkez üssünün bulunduğu Karaköprü ilçesi olmak üzere kent genelinde ve çevre illerde hissedildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,4, Kandilli Rasathanesi ise 5,5 olarak açıkladı. Kandilli’ye göre depremin merkez üssü, Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi.

bianet’e konuşan ve deprem sırasında Karaköprü’de bulunan gazeteci Murat Bay, depremin ardından kent merkezinden kırsal bölgelere doğru yoğun bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bay’a göre deprem sonrasında yaşananlar, kentteki hazırlıksızlığı ve koordinasyon sorunlarını gösterdi.

Urfa’da 5,4 büyüklüğünde deprem

“İnsanlar nerede bekleyeceklerini bilemedi”

Normal koşullarda yaklaşık 15 dakika süren bir mesafeyi deprem sonrasında bir saatte kat edebildiklerini belirten Bay, evlerinden çıkan çok sayıda yurttaşın da refüjlerde ve yol kenarlarındaki sınırlı açık alanlarda beklediğini anlattı.

Bay, deprem sonrası geçtiği güzergâhlarda trafik akışını düzenleyen veya yurttaşları yönlendiren herhangi bir görevli görmediğini söyledi.

İlk saatlerde trafik ve acil durum yönlendirmesinde ciddi bir koordinasyon sorunu vardı. Çocuklarını okuldan almaya çalışanlar da evlerinden ve işyerlerinden çıkanlar da nerede bekleyeceklerini bilemiyor, refüjlerde ve yol kenarlarında duruyordu. –Murat Bay

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün listesine göre Karaköprü’de sekiz deprem toplanma alanı bulunuyor. Bay, ilçenin 300 bini aşan nüfusu, yoğun yapılaşması ve 10 katın üzerindeki binaların bulunduğu bölgeler dikkate alındığında bu alanların yetersiz kaldığı izlenimini edindiğini söyledi.

Pınarbaşı’nda arazide yarıklar oluştu

Kandilli Rasathanesi’nin depremin merkez üssü olarak duyurduğu Karaköprü’ye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne giden Bay, arazide oluşan yarık ve çatlakları görüntüledi. Bay, söz konusu yarıkların deprem sonrasında oluştuğunu aktardı.

#Urfa | Kandilli Rasathanesi’nin depremin merkez üssü olarak açıkladığı Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı’nda, arazide yarıklar ve çatlaklar oluştuğu görüldü.



📹 Video: @MuratBay__ pic.twitter.com/g5xt2NfaDq — bianet (@bianet_org) September 24, 2026

Mahallede konuştuğu yurttaşlar, depremin ardından bölgeye bir televizyon kanalının geldiğini ancak saat 15.30’a kadar herhangi bir yetkili görmediklerini söyledi.

Bay’ın Pınarbaşı’nda bulunduğu sırada Karaköprü Belediyesi ve diğer kurumlardan yetkililer mahalleye geldi. Ekipler bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

#Urfa | Yetkililer, depremin merkez üssü olan Karaköprü ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde inceleme ve tespit çalışmalarını sürdürüyor.



📹 Video: @MuratBay__ pic.twitter.com/y9ij9HW5cU — bianet (@bianet_org) September 24, 2026

“Sanki bomba patlamış gibi her yeri toz kapladı”

Pınarbaşı’nda evi hasar gören bir yurttaş deprem sırasında yaşadıklarını anlattı:

Dışarıdaydık. Sanki bomba patlamış gibi her yeri toz kapladı. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz.

#Urfa | Depremin merkez üssü Karaköprü’ye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde evi hasar gören bir yurttaş, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.



🗣️ “Dışarıdaydık. Sanki bomba patlamış gibi her yeri toz kapladı. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz.”



📹 Video: @MuratBay__ pic.twitter.com/o9yq7zOIe5 — bianet (@bianet_org) September 24, 2026

Bay’ın aktardığına göre, evinde hasar oluşan bir başka yurttaş da ailesiyle beraber bir süre evinin bahçesine kurduğu çadırda kalacaklarını söyledi.

#Urfa | Depremin merkez üssü Karaköprü’ye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde evi hasar gören bir yurttaş, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı.



📹 Video: @MuratBay__ pic.twitter.com/LSReJuYmTZ — bianet (@bianet_org) September 24, 2026

(VC)