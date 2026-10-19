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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 23:01 19 Ekim 2026 23:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 23:09 19 Ekim 2026 23:09
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Gazeteci Murat Ağırel ile beraber 15 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

anka ajansı

anka ajansı

Görseli Büyüt
Gazeteci Murat Ağırel ile beraber 15 kişi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Alman vatandaşı iki kişinin, "yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği" iddiası üzerine başlattığı soruşturma sürüyor.

Sarıgüllere soruşturma: Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı
Sarıgüllere soruşturma: Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı
16 Ekim 2026

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, fon krizi haberleri nedeniyle ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifadeleri alınan 15 şüpheli, Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Alınan bilgiye göre, 15 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Mustafa Sarıgül Murat Ağırel
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