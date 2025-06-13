Gazeteci Metin Yoksu’nun evine polis baskını

Gazeteci Metin Yoksu'nun evine bu sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi. Baskının gerekçesi olarak “örgüt üyeliği ve örgüt propagandası” iddiaları gösterildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde Yoksu’nun ikamet ettiği adrese gelen polis ekipleri, evde arama gerçekleştirdi. Ancak Metin Yoksu’nun o sırada evde bulunmaması nedeniyle gözaltı işlemi uygulanamadı.

Gazeteci Metin Yoksu’ya “propaganda” davası

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(EMK)