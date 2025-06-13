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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 09:31
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 09:43
1 dk Okuma

Gazeteci Metin Yoksu’nun evine polis baskını

Yoksu’nun ikamet ettiği adrese gelen polis ekipleri, evde arama gerçekleştirdi. Ancak Metin Yoksu’nun o sırada evde bulunmaması nedeniyle gözaltı işlemi uygulanamadı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Metin Yoksu’nun evine polis baskını

Gazeteci Metin Yoksu'nun evine bu sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlendi. Baskının gerekçesi olarak “örgüt üyeliği ve örgüt propagandası” iddiaları gösterildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde Yoksu’nun ikamet ettiği adrese gelen polis ekipleri, evde arama gerçekleştirdi. Ancak Metin Yoksu’nun o sırada evde bulunmaması nedeniyle gözaltı işlemi uygulanamadı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü mahpus gazeteciler Metin Yoksu
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