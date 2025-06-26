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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 19:45
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 19:47
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Gazeteci Metin Yoksu tutuklandı

Artvin merkezli soruşturma kapsamında kendi isteğiyle Batman Adliyesi’ne giden gazeteci Metin Yoksu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Metin Yoksu tutuklandı

Aso Press imtiyaz sahibi ve yayın yönetmeni Metin Yoksu tutuklandı.

Sendika.Org çalışanı Ozan Cırık ile gazeteciler Eylem Emel Yılmaz, Dicle Baştürk ve Yavuz Akengin’in tutuklandığı, gazeteci Semra Pelek, Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe ile Ömer Bülenter’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında Yoksu’nun evine geçtiğimiz hafta baskın düzenlenmişti.

Yoksu bu sabah ifade vermek üzere Batman Adliyesi’ne gitti. Savcılık, ifade işleminin ardından Yoksu’yu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de tutukladı.

Soruşturmanın geçmişi

13 Haziran’da 6'sı gazeteci 7 kişi, gözaltına alındıktan sonra Artvin'e götürüldü. 14 Haziran'da alınan ifadelerde, gazetecilerin haber sitelerine sağladıkları yazılım hizmeti ile haberleri için aldıkları telif ödemeleri ve telefon görüşmeleri suçlama konusu yapıldı.

Gazeteciler, 3 günlük gözaltının ardından 16 Haziran'da adliyeye sevk edilmiş, savcı tutuklama istemişti.

Gazeteci Metin Yoksu’nun evine polis baskını
Gazeteci Metin Yoksu’nun evine polis baskını
13 Haziran 2025
Artvin’de gözaltındaki dört gazeteci tutuklandı
Artvin’de gözaltındaki dört gazeteci tutuklandı
17 Haziran 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Metin Yoksu
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