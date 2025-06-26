Gazeteci Metin Yoksu tutuklandı

Aso Press imtiyaz sahibi ve yayın yönetmeni Metin Yoksu tutuklandı.

Sendika.Org çalışanı Ozan Cırık ile gazeteciler Eylem Emel Yılmaz, Dicle Baştürk ve Yavuz Akengin’in tutuklandığı, gazeteci Semra Pelek, Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe ile Ömer Bülenter’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında Yoksu’nun evine geçtiğimiz hafta baskın düzenlenmişti.

Yoksu bu sabah ifade vermek üzere Batman Adliyesi’ne gitti. Savcılık, ifade işleminin ardından Yoksu’yu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de tutukladı.

Soruşturmanın geçmişi

13 Haziran’da 6'sı gazeteci 7 kişi, gözaltına alındıktan sonra Artvin'e götürüldü. 14 Haziran'da alınan ifadelerde, gazetecilerin haber sitelerine sağladıkları yazılım hizmeti ile haberleri için aldıkları telif ödemeleri ve telefon görüşmeleri suçlama konusu yapıldı.

Gazeteciler, 3 günlük gözaltının ardından 16 Haziran'da adliyeye sevk edilmiş, savcı tutuklama istemişti.

Gazeteci Metin Yoksu’nun evine polis baskını

Artvin’de gözaltındaki dört gazeteci tutuklandı

(HA)