ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2024 17:46
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2024 17:50
2 dk Okuma

Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 28’inci yılında anılacak

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, polis tarafından katledilişinin 28’inci yılında, 8 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de mezarı başında anılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 28’inci yılında anılacak
Fotoğraf: Evrensel

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 28’inci yılında, çalışma arkadaşları, ailesi, meslektaşları ve dostları tarafından mezarı başında anılacak.

Anma etkinliği İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığında 8 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak.

“İyi dinle, kardeşin Metin
MERYEM GÖKTEPE ANLATIYOR
“İyi dinle, kardeşin Metin'i böyle öldürdük”
8 Ocak 2021

Metin Göktepe cinayeti

4 Ocak 1996 sabahı Ümraniye Cezaevi’ne giren askerler mahpusları, sopalarla, dipçiklerle ağır şekilde dövdü. Mahpuslardan Abdülmecid Seçkin, Orhan Özen, Rıza Boybaş ve Gültekin Beyhan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

TIKLAYIN - “Ümraniye Cezaevine Saldırı, MGK Planının Parçasıydı”

Metin Göktepe, 8 Ocak 1996'da öldürülen mahpuslardan Orhan Özen ve Rıza Boybaş'ın cenazesini izlemek için Alibeyköy'e gitti.

Basın kartı olmadığı gerekçesiyle ilçeye sokulmadı, yüzlerce insanla birlikte gözaltına alındı. Götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda polis şiddetine maruz kaldı, öldürüldü. Duvardan düştüğü iddia edildi.

İstanbul'dan Aydın'a ve "güvenlik" gerekçesiyle Afyon'a taşınan Göktepe Davası, 28 Eylül 2000'de beş polis memuruna "kastı aşan insan öldürmek" ve "faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek" suçlarından verilen yedişer yıl altışar ay hapis cezasının onanmasıyla bitti. Bir polis memuru ise Yargıtay'ın kararı bozmasından sonra 20 ay hapis ve beş ay kamu hizmetlerden uzaklaştırma cezası aldı.

Mahkum polislerin cezalarının tamamlamalarına 19 Aralık 2000'de yürürlüğe giren Şartlı Tahliye ve Ceza Erteleme Yasası engel oldu.

Göktepe hakkında

10 Nisan 1968'de Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde doğdu. Gazeteciliğe 1992'de Haberde ve Yorumda Gerçek dergisinde başladı. 7 Haziran 1995'te kurulan Evrensel gazetesinde başından itibaren yer aldı.

(EMK)

Metin Goktepe evrensel gazetesi 26. Metin Göktepe Ödülleri meryem göktepe gazeteci cinayetleri gözaltında gazeteci cinayeti
ilgili haberler
Tutuklu Kürt gazetecilere Metin Göktepe ödülü
22 Mart 2023
/haber/tutuklu-kurt-gazetecilere-metin-goktepe-odulu-276126
Metin Göktepe katledilişinin 27’nci yılında anıldı
8 Ocak 2023
/haber/metin-goktepe-katledilisinin-27-nci-yilinda-anildi-272547
25. Metin Göktepe Ödüllerinin kazananları belli oldu
27 Mart 2022
/haber/25-metin-goktepe-odullerinin-kazananlari-belli-oldu-259676
Metin Göktepe anması yarın mezarı başında
7 Ocak 2022
/haber/metin-goktepe-anmasi-yarin-mezari-basinda-255919
24. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu
9 Nisan 2021
/haber/24-metin-goktepe-gazetecilik-odulleri-sahiplerini-buldu-242221
ilgili haberler
Tutuklu Kürt gazetecilere Metin Göktepe ödülü
22 Mart 2023
/haber/tutuklu-kurt-gazetecilere-metin-goktepe-odulu-276126
Metin Göktepe katledilişinin 27’nci yılında anıldı
8 Ocak 2023
/haber/metin-goktepe-katledilisinin-27-nci-yilinda-anildi-272547
25. Metin Göktepe Ödüllerinin kazananları belli oldu
27 Mart 2022
/haber/25-metin-goktepe-odullerinin-kazananlari-belli-oldu-259676
Metin Göktepe anması yarın mezarı başında
7 Ocak 2022
/haber/metin-goktepe-anmasi-yarin-mezari-basinda-255919
24. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu
9 Nisan 2021
/haber/24-metin-goktepe-gazetecilik-odulleri-sahiplerini-buldu-242221
Sayfa Başına Git