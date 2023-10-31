Gazeteci Mehmet Şah Oruç’a 6 ay sonra tahliye

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 25 Nisan’da gözaltına alındıktan sonra ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan gazeteci Mehmet Şah Oruç’u ikinci duruşmada tahliye etti.

Yaklaşık beş saat gecikmeyle başlayan duruşmaya Oruç, avukatı Resul Temur ile birlikte tutuklu olduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden, Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmayı Oruç’un ailesi, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan ve gazeteci meslektaşları takip etti.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savcılık, sunduğu mütalaasında Oruç’un tutukluluğun devamına karar verilmesini talep etti.

"Gazeteci olduğumu biliyorlar"

Oruç ise Kürtçe yaptığı savunmasında “İddianamede sözü edilen tüm eylemlere bir gazeteci olarak katıldım. Eylemleri bir gazeteci olarak izledim. Özellikle açık tanık Ümit Akbıyık’ı tanımıyorum. Gazeteci olarak çok sayıda insanla muhatap oluyorum. Akbıyık’la hiçbir bağlantım ve diyaloğum yok. İki yıl boyunca sürekli HDP’ye gittiğimi söylemiş. 2018 ve 2019’da seçimler vardı. O süreçte 200 gün devam eden açlık grevleri vardı. Yine o dönem kayyımlar atanmıştı. Her gün HDP’de basın açıklamaları oluyordu ve ben de bir gazeteci olarak takip ediyordum. Polisler 24 saat o bina önünde kayıt yapıyor. Benim gazeteci olarak oraya gittiğimi herkes biliyor. Ben oraya gizliden giden bir insan değilim” dedi.

"Kürt bir gazeteci olduğum için cezaevindeyim"

Oruç “Yıllardır gazetecilik yapıyorum. Birçok kent gezdim, yüzlerce haber yaptım. Ama iddianameye 20 haber koyulmuş. Bir haber sizi rahatsız edebilir ama gazeteciler toplumun sesi olmak zorundadır. Burada gazetecilik yargılanıyor ve gazetecilik suç değil. Ben Kürt gazeteci olduğum için cezaevindeyim” diyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Resul Temur’un savunmasının ardında kısa bir ara veren mahkeme heyeti, ara sonrası açıkladığı kararında adli kontrol şartı ile Oruç’un tahliyesine karar verdi. Davada bir sonraki duruşma 6 Şubat 2024’te görülecek.

Ne olmuştu? Mehmet Şah Oruç, Diyarbakır'da 25 Nisan'da 10 gazeteciyle birlikte gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı 63 sayfalık iddianamede, yaptığı 35 haber ve sosyal medya paylaşımlarıyla suçlandı. Savcılık Oruç'un 22 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

(HA)