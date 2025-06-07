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Yayın Tarihi: 7 Haziran 2025 15:25
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2025 15:37
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Gazeteci Mehmet Oflaz'a "Yargıtay kararını neden haber yaptın" davası

Gazeteci Mehmet Oflaz hakkında, Yargıtay’ın dönemin Konya Valisi Vahdettin Özkan’la ilgili kararını haberleştirdiği için “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla dava açıldı. Gazetecilik örgütleri, suçlamaya tepki göstererek “haberden suç, gazeteciden suçlu çıkarılamaz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazeteci Mehmet Oflaz'a "Yargıtay kararını neden haber yaptın" davası

Gazeteci Mehmet Oflaz hakkında, "TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı: Yargıtay'dan Konya Valisi Vahdettin Özkan hakkında karar" başlıklı haberi nedeniyle, şu an Manisa Valiliği görevinde bulunan Vahdettin Özkan’ın şikayeti üzerine "soruşturmanın gizliliği ihlal (TCK 285)" suçlamasıyla dava açıldı.

ANKA Haber Ajansı Muhabiri olan Oflaz, haberi Cumhuriyet’te çalıştığı dönemde 22 Ocak 2024’te kaleme almıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Vahdettin Özkan hakkındaki suç duyurusunu işleme koymadığını haberleştirmişti.

Şu an Manisa Valisi olan Vahdettin Özkan'ın şikayeti üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Oflaz hakkında "gizliliğin ihlali" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Oflaz’ın bir yıldan üç yıla kadar hapsini istedi.

İlk duruşma 1 Aralık'ta Konya Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Oysa soruşturmanın gizliliğini suç sayan TCK’nin 285. Maddesinin altıncı fıkrasına göre  “Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz.”

"Haberden suç, gazeteciden suçlu çıkaramayacaksınız!"

Gazeteci Mehmet Oflaz hakkında dava açılmasına meslek örgütleri tepki gösterdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Meslektaşımıza, haberine konu olan Yargıtay kararına ilişkin 'kaynağını belirtmeden ulaşarak' denilerek 'gizliliğin ihlali' suçu yöneltilmiştir. Hatırlatıyoruz gazeteciler, bilgi ve belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz.

Halkın genel çıkarları için haber yapan gazetecilere dava açılması ise kabul edilemezdir. Bu hukuksuzluğun karşısındayız. Gazeteciliğin suç olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz. Mesleğimize yönelik saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz."

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi de "Yargıtay kararını haberleştirmek, 'gizliliğin ihlali' değil gazeteciliktir. Haberden suç, gazeteciden suçlu çıkaramayacaksınız. Bu hukuksuz ve anlamsız baskının karşısında, üyemiz Mehmet Oflaz'ın yanındayız" dedi.

Haber Yeri
İstanbul
Mehmet Oflaz Vahdettin Özkan
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