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Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 16:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 16:35
1 dk Okuma

Gazeteci Mehmet Kızmaz serbest bırakıldı

Gazeteci Mehmet Kızmaz, seçim sonuçları ve deprem sürecinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/gazeteci-mehmet-kizmaz-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: Mehmet Kızmaz/Instagram

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınan gazeteci Mehmet Kızmaz, serbest bırakıldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Kızmaz, Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından Batman Adliyesi'ne sevk edildi.

Kızmaz, adliyedeki ifade işlemlerinden sonra Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

MA'nın haberine gazeteci Kızmaz, seçim sonuçları ve deprem sürecinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

(NT)

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/haber/iddianamesi-9-ayda-hazirlanmadigi-icin-haber-olan-gazeteciye-yeni-dava-287637
Sansür yasası AYM’de, gazeteciler AYM önünde nöbette
8 Kasım 2023
/haber/sansur-yasasi-aymde-gazeteciler-aym-onunde-nobette-287588
Gazeteci tutuklamak haberi hapsetmektir
6 Kasım 2023
/yazi/gazeteci-tutuklamak-haberi-hapsetmektir-287461
Editörümüz Kepenek ifade verdi: Evet biz gazeteciyiz
3 Kasım 2023
/haber/editorumuz-kepenek-ifade-verdi-evet-biz-gazeteciyiz-287394
Gazeteci Erdinç yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
3 Kasım 2023
/haber/gazeteci-erdinc-yurtdisina-cikis-yasagiyla-serbest-birakildi-287379
BirGün'den üç gazeteciye 'dezenformasyon' soruşturması
2 Kasım 2023
/haber/birgun-den-uc-gazeteciye-dezenformasyon-sorusturmasi-287361
Gazeteci Dinçer Gökçe serbest bırakıldı
1 Kasım 2023
/haber/gazeteci-dincer-gokce-serbest-birakildi-287296
Gazeteci Mehmet Şah Oruç’a 6 ay sonra tahliye
31 Ekim 2023
/haber/gazeteci-mehmet-sah-oruca-6-ay-sonra-tahliye-287241
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