Gazeteci Mehmet Kızmaz serbest bırakıldı
Gazeteci Mehmet Kızmaz, seçim sonuçları ve deprem sürecinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınan gazeteci Mehmet Kızmaz, serbest bırakıldı.
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Kızmaz, Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinin ardından Batman Adliyesi'ne sevk edildi.
Kızmaz, adliyedeki ifade işlemlerinden sonra Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
MA'nın haberine gazeteci Kızmaz, seçim sonuçları ve deprem sürecinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.
(NT)
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2 Kasım 2023
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