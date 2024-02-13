Gazeteci Mehmet Canbolat'ı yitirdik

Almanya’daki Türkçe gazeteciliğin öncü isimlerinden Mehmet Canbolat’ı yitirdik.

Tarsus’ta 1957'de dünyaya gelen Canbolat, gazeteciliğe de Türkiye’de çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği Tarsus’ta Cumhuriyet ve Dünya gazetelerinin muhabiri olarak başlamıştı. Türkiye’de işletme dalındaki yükseköğreniminden sonra, 1980’de Almanya’ya gelen, bir süre Erlangen’de yaşayan Canbolat, daha sonra Frankfurt yakınlarındaki Langen’a yerleşmişti.

1982’den itibaren gazeteci olarak çalışmaya başlayan Canbolat, önceki gün son nefesini verene kadar gazetecilik yaptı.

Uzun yıllar Milliyet gazetesi Avrupa’da yayınlayan ekipte yer alan, yöneticilik yapan Canbolat, 1993’ten bu yana da kurucusu, başyazarı ve genel yayın yönetmeni olduğu “Hessen Toplum“ gazetesi başta olmak üzere çok sayıda kalıcı ve uzun ömürlü yayın projesinin yanı sıra, önemli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere de imzasını attı.

Son nefesini verene kadar çok sevdiği, büyük emek verdiği ve kalıcı eserleriyle katkıda bulunduğu gazeteciliği sürdüren Canbolat, önceki gün Türkiye’yi ve Türk toplumunu temsil etmek üzere “Hessen Toplum“ gazetesi olarak, Nasreddin Hoca gibi Türk kültürüne ait figürlerle Frankfurt’taki karnaval yürüyüşüne katılmıştı. Karnavalın ardından bir başka toplantıya katılmak üzere yola çıkan Canbolat’ın, fenalaşması üzerine arabasını yol kenarındaki emniyet şeridine çektiği ve ardından yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Evli ve yetişkin bir kız babası olan Canbolat’ın önümüzdeki günlerde, uzun yıllardır yaşamını sürdürdüğü Langen’da toprağa verileceği öğrenildi.

Kardeş şehir emeği

Canbolat, 30 yıldır tüm zorluklara rağmen büyük bir gayretle yayınladığı “Hessen Toplum“ gazetesiyle, Almanya’dan ve ağırlıklı olarak da Hessen eyaletinden haberleri özenli bir Türkçeyle okurlarına aktarıyordu. Yayıncılıkta evrensel gazetecilik ilkelerinden taviz vermeyen, haber çeşitliliğiyle sadece Hessen’de yaşayanlar için değil, Almanya’daki tüm Türk toplumu için çok önemli bir bilgi kaynağı olan “Hessen Toplum“ gazetesinin köşe yazarları arasında Hessen eyaletinin başbakanları ve Frankfurt’un büyükşehir belediye başkanları da yer alıyor.

“Hessen Toplum“ gazetesinin yanı sıra internet üzerinden yayınlanan “Toplum24 TV“ haber ve kültür kanalını hayata geçiren Canbolat, son olarak da “toplum24.de“yi kurmuş ve kısa zamanda etkin bir internet haber portalı haline getirmişti.

Geçtiğimiz yıllarda aralarında TRT ve WDR’in de yer aldığı çeşitli televizyon ve radyo kanallarına da muhabir olarak katkıda bulunan Canbolat, bu arada şiir, öykü ve araştırmalarının yer aldığı kitaplara imzasını attı, Tarsuslu Aziz Paulus’u konu alan kitabı “Ben Tarsuslu Paulus“ ise beş dilde yayınlandı.

Uzun yıllardır yaşadığı Langen ile memleketi Tarsus arasındaki “şehir kardeşliği“nin mimarı olan Canbolat‘ın Frankfurt’un Eskişehir’le kardeş şehir olmasına da büyük emeği geçtiği biliniyor.

Yıllardır Avrupa’nın dört bir köşesinden grupların katıldığı “Türk halk dansları“ festivalini düzenleyerek, bunun geleneksel bir kültür sanat etkinliği haline gelmesini, son yıllarda başka ülkelerden halk dansı ekiplerinin katılımıyla da “uluslararası“ boyut kazanmasını sağlayan Canbolat, önümüzdeki mayıs ayında bu festivali 26’ncı kez gerçekleştirmeye hazırlanıyordu.

Türkiye ve Almanya siyasetini yakından izleyen Canbolat, her iki ülkeden çok sayıda politikacıyla yakından tanışıyordu. Türkiye-Almanya ilişkileri ve Türkiye’den Almanya’ya göç başta olmak üzere birçok alanda deneyimleri ve birikimlerini uzman bir gazeteci olarak “Hessen Toplum“daki köşesi “Kum Saati“yle, televizyon programlarıyla topluma aktarıyordu. “Toplum24 TV“ kanalındaki söyleşilerinde Türkiye ve Almanya’dan siyaset, sanat, kültür, edebiyat ve bilim dünyasından çok sayıda ünlüyü misafir etti.

Canbolat tüm aktif gazetecilik çalışmalarının, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra bir de son olarak yaşamını sürdürdüğü Langen’da göçmenlerin eşit haklar mücadelesine, farklı kültürler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak üzere Yabancılar Meclisi Başkanlığı’nı da üstlenmişti.

Yabancılar Meclisi’nin Langen’da zengin içerikli kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesini de sağlayan Canbolat, komşu kent Hanau’da yaşanan ırkçı katliamla ilgili haberciliğin yanısıra, katliamda yaşamını yitiren gençleri anısını yaşatmak amacıyla anma etkinlikleri, tartışma toplantıları düzenlemişti.

Canbolat’ın vefatı haberini alanlardan büyük çoğunluğun ilk tepkisi “İnanmıyorum. Daha dün elinde kamerasıyla haber peşinde görmüştüm onu“ oldu. Frankfurt ve çevresindeki birçok sosyal, siyasal, kültürel etkinliği, toplumsal olayları gazeteciliğe yeni başlamış bir muhabirin heyecanıyla izleyen bir gazeteciydi. Kendisini tanıyan herkesin zihnine böyle yerleşmişti. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle meslektaşlarının da hayranlıkla takip ettiği bir rol örneğiydi.

Ani vefatının duyulmasının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da çok yönlü gazeteciliği, kibar ve sosyal demokrat kişiliği, göçmenlerin eşit haklar mücadelesine, toplumsal entegrasyonuna, kültürel gelişimine yönelik çalışmaları hatırlatılıyor, geride doldurulmayacak büyük bir boşluk bıraktığı vurgulanıyor.

(GK/HA)